SporTV exibe a temporada de estreia da ‘Extreme E’, nova categoria do automobilismo mundial

A temporada de estreia da “Extreme E”, nova categoria do automobilismo mundial, com corridas entre carros elétricos em lugares afetados por mudanças climáticas, terá transmissão dos canais SporTV. Serão cinco etapas a partir de março de 2021, uma delas na Floresta Amazônica. Arábia Saudita, Senegal, Groenlândia e Argentina também estão no calendário, que começa em março de 2021. A categoria reedita a rivalidade entre dois grandes pilotos da Fórmula 1, desta vez fora das pistas. O inglês Lewis Hamilton é executivo da equipe “X44”, enquanto o alemão Nico Rosberg comanda a “Rosberg Xtreme Racing”.

A nova categoria promove disputas sustentáveis, sem emissões de gases poluentes, em um momento de discussão intensa sobre as mudanças climáticas.

– Essa parceria com a Globo é empolgante. Os brasileiros têm afinidade de longa data com o automobilismo e vão adorar este novo formato de corrida, que combina equipes de ponta, veículos elétricos de última geração e velocidade. Tudo isso associado à preocupação com o futuro do nosso planeta. A Globo é a parceira perfeita para nos ajudar a engajar uma nova geração de fãs neste novo esporte – diz Ali Russell, Diretor de Marketing da Extreme E.