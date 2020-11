Spotify anuncia ‘Seus Episódios’, novo recurso para podcasts

Nesta segunda-feira (16), o Spotify lança seu mais novo recurso para os ouvintes de podcast: “Seus Episódios”. A novidade permite reunir todos os episódios de podcast curtidos em um só lugar, facilitando sua localização e uso. A função está disponível também para usuários com contas gratuitas, assim como todos os canais de podcast na plataforma também são.

Para acessar a função, basta salvar os episódios clicando no ícone “+” durante sua reprodução ou cartão de exibição. Logo em seguida, será possível encontrá-lo na playlist “Seus Episódios”, que pode ser encontrada na parte superior da seção “Sua Biblioteca”, em Playlists de Músicas e Episódios de Podcast.

Outras novidades

Além dessa função, o Spotify pretende inovar a plataforma trazendo outras formas de entretenimento, como sua própria ferramenta de karaokê. A função deverá ter controle de volumes personalizáveis, com direito a exibição das letras em tempo real dentro do aplicativo, ao estilo tradicional do karaokê.

O aplicativo também deve receber mais recursos voltado para usuários com contas gratuitas, como os 30 minutos de música grátis sem interrupção; na parte de interface, o aplicativo deve receber atualizações no seu modo “direção”, com ícones mais acessíveis e até mesmo integração com o Google Assistente.

Ainda em fase de testes, estas funções devem ter mais informações, como sua data de lançamento oficial, liberadas conforme seu desenvolvimento.