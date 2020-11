Spray mata o coronavírus e protege máscaras por 3 dias

Um spray criado por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), capaz de neutralizar o novo coronavírus por três dias, pode ser a solução para quem já se cansou de lavar as máscaras diariamente.

Apresentado no início de novembro, o SprayCov é produzido com sais de cobre, usados para combater pragas na agricultura há mais de 100 anos, em conjunto com uma mistura de polímeros biodegradáveis, que funcionam como “cola” para fixar os sais. As interações entre tais materiais eram estudadas pelos cientistas antes da pandemia, e com o surgimento da covid-19, eles resolveram testar a fórmula no Sars-CoV-2.

Segundo a professora da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp Marisa Masumi Beppu, a ideia foi um sucesso. O spray eliminou o coronavírus em um minuto e manteve 99% da eficácia pelas 48 horas seguintes à aplicação. “Nossa fórmula não é um agente sanitizante como o álcool 70 ou o hipoclorito de sódio que usamos na limpeza, esse é um processo para tornar a máscara capaz de inativar o vírus”, explicou.

O produto também pode eliminar os vírus presos nos cílios, nariz e garganta, ao usar a máscara protegida.Fonte: Agência de Inovação Inova Unicamp/Divulgação

Ainda de acordo com Beppu, a tecnologia é indicada para os equipamentos de proteção individual (EPIs) dos profissionais de saúde, mas também pode ser utilizada em máscaras de tecido. Depois de aplicado, o material cria uma barreira ativa capaz de destruir o vírus assim que ele entra em contato com a superfície recoberta.

Patente

Depois de testar o SprayCov em diversas superfícies, alcançando resultados satisfatórios, a Agência de Inovação Inova Unicamp deu entrada no pedido de registro da patente do produto. A ideia é licenciar a tecnologia para levá-la ao mercado.

O custo de aplicação do spray foi calculado pelos cientistas em um pouco menos de R$ 0,02 por máscara. Conforme a instituição, o baixo valor é uma das vantagens da fórmula em relação a outros produtos do tipo.