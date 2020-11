Star Trek: Discovery 3×4: saúde mental é foco do episódio (RECAP)

O episódio 3×4 de Star Trek: Discovery é um dos mais ambiciosos da 3ª temporada. Por mais que o capítulo não traga as batalhas épicas com as quais estamos acostumados, a trajetória dos personagens fica cada vez mais intensa enquanto eles lidam com o trauma da viagem para o futuro. Dessa forma, começamos o episódio no ponto em que terminamos o anterior, revivendo os medos e anseios da tripulação.

Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes sobre Star Trek: Discovery 3×4

Tudo começa com Hugh compilando as informações sobre a saúde da tripulação da Discovery. A reflexão inicial é intensa, enquanto ele fala sobre como os pequenos marcos que nos definem (como aniversários e funerais) estão todos no passado e não temos mais o que esperar. Essa reflexão é muito condizente com a saúde mental da equipe, já que todos eles estão 930 anos à frente de seu tempo.

No relatório, Hugh fala sobre as dificuldades de fazer a tripulação aceitar sua ajuda, já que a vulnerabilidade não é algo fácil para eles. Quando entrega o relatório ao Capitão Saru, High afirma que todos estão com níveis altíssimos de estresse e, infelizmente, não tem uma solução eficiente para isso.

Para ele, apenas a missão de reencontrar a Federação é o que motiva a tripulação a continuar. Afinal, esse é o tema central de Star Trek: Discovery. Porém, Hugh acredita que essa missão não será o suficiente para manter a equipe esperançosa e eles devem encontrar um modo de lidar com a sobrevivência e o seu status entre épocas diferentes da história.

(Fonte: CBS/Divulgação)Fonte: CBS

Saru leva todos esses conselhos a sério e pede a ajuda de Zora para cuidar da saúde mental da tripulação (embora ele ainda não a conheça como Zora). Para Saru, a inteligência artificial protege a equipe tanto quanto eles a protegem.

Enquanto isso, o novo episódio também nos apresenta mais sobre Adira. Ela não lembra nada de sua vida anterior, mas o mistério se esgota e descobrimos que ela é uma hospedeira das memórias de Trill, abrigando até mesmo informações sobre o Almirante Senna Tal. Logo, a Discovery deve acessar suas memórias para conseguir encontrar a Federação.

Felizmente, ela também quer descobrir o que está acontecendo e aceita a carona na Discovery. Logo, eles começam a sua jornada até a sede de Trill e Michael é escolhida como sua guarda pessoal. Será que eles vão conseguir acessar essas memórias para finalmente se reconectarem ao passado? Fique de olho para saber mais!