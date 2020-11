Star Trek: Discovery 3×6: despedida de Burnham e Saru? (RECAP)

O episódio 3×6 de Star Trek: Discovery marcou um dos finais que os fãs talvez não estivessem prontos para lidar. Embora conturbada, a relação de Saru e Burnham como aliados e mentor/aprendiz foi um dos marcos mais importantes da série. Portanto, ver os dois quebrarem a aliança não é tão fácil quanto parece.

Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes do episódio 3×6 de Star Trek: Discovery

O episódio contou com três grandes conflitos entre Burnham, Georgiou e Adira. O mais interessante, talvez, seja o plot de Georgiou. Nos episódios de flashback, ela segura uma adaga com o logo do Império. Logo, podemos concluir que, antes de ser uma Imperadora, ela era uma mãe (já que em um dos flashbacks ela grita “Filho!”), e o Império provavelmente assassinou sua criança.

Isso explica também sua afeição por Burnham, já que ela a criou como sua própria filha. Porém, isso pode engatilhar alguns sentimentos em relação à morte traumática, fazendo com que uma das lutadoras mais importantes da Discovery fique de lado em alguns momentos bem inoportunos.

Enquanto isso, a ascensão de Adira também merece destaque, já que ela começa a deixar o seu casulo e se tornar um membro importante do universo de Star Trek: Discovery. Até o momento, porém, é impossível dizer como ela se encaixa em todo o mistério de quem causou o incêndio.

Ao mesmo tempo, não há como negar que suas contribuições aos comandos e controles da nave provavelmente serão muito úteis na jornada pelos planetas desconhecidos.

(Fonte: CBS/Divulgação)Fonte: CBS

Por último, temos ainda o conflito de Burnham. Toda relação entre um Comandante e Primeiro Oficial precisa ser baseada em confiança. Nos primeiros episódios, vemos essa confiança inabalada em Saru.

Porém, Burnham começa a assumir sua personalidade impulsiva e os problemas começam quando ela deixa de concordar com os objetivos de Saru, principalmente em Shenzhou.

Depois de uma discussão calorosa, Burnham deixa o recinto e retira seu distintivo do uniforme. Embora Saru não a tenha expulsado da Starfleet e ela ainda seja Primeiro Comando, a cena tem um ar de “adeus” que pode simbolizar decisões diferentes entre os dois personagens.

A pergunta que fica no ambiente é: quem será o próximo Número Um? Por mais que a escolha óbvia seja Tilly, seu papel na Discovery ainda parece incerto e Saru pode não confiar nela o suficiente para isso. Portanto, só resta esperar para descobrir o futuro da tripulação.

O que você acha que acontecerá nos próximos episódios de Star Trek: Discovery? Deixe seu comentário abaixo!