Star Wars: Especial de Festas – veja trailer da nova animação do Disney+

Nesta segunda-feira (9), o Disney+ divulgou o primeiro trailer da animação Star Wars: Especial de Festas. O curta-metragem feito no estilo dos bonecos Lego será lançado no dia 4 de dezembro pela plataforma de streaming, contando com cerca de 45 minutos de duração.

A produção vai trazer os principais personagens da franquia Star Wars, como Darth Vader, C3PO, Chewbacca e a Princesa Leia em uma grandiosa aventura repleta de conflitos divertidos.

No vídeo, já é possível ver as comemorações relacionadas ao Dia da Vida, uma festividade que só acontece em Kashyyyk, a terra natal dos Wookiees.

Confira o trailer dublado:

Na trama do novo filme, a personagem Rey, conhecida a partir da nova trilogia de Star Wars, vai embarcar em uma irresistível jornada junto do fofíssimo androide BB-8. Juntos, eles buscam obter um conhecimento mais profundo a respeito da Força.

E em um misterioso Templo Jedi, veremos a heroína viajando no tempo por diferentes épocas da saga, já bem conhecidas do público, esbarrando com personagens icônicos, como Luke Skywalker, Darth Vader, Obi-Wan e também o Mestre Yoda. O filme ainda vai contar com as participações especiais do Baby Yoda e do Mandalorian.

Além do trailer oficial, o Disney+ também divulgou um pôster para o filme que fornece algumas pistas muito interessantes acerca do que o público pode esperar deste especial.

Veja:

(Reprodução)Fonte: Disney+

Star Wars: Especial de Festas chega como um presente de Natal para os fãs da saga de ficção científica mais bem-sucedida da história do cinema. O curta-metragem promete trazer muito entretenimento aos assinantes da plataforma de streaming, que chega ao Brasil na próxima semana.

Portanto, não perca! Star Wars: Especial de Festas será lançado no dia 4 de dezembro pelo Disney+.