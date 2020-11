Star Wars: George Lucas presta homenagem para David Prowse, o Darth Vader

O ator David Prowse, conhecido por interpretar Darth Vader na icônica saga Star Wars, faleceu na noite deste domingo (29). Prowse tinha 85 anos de idade e interpretou o vilão em quase todos os filmes da saga original. Por meio de um comunicado divulgado no site oficial da franquia, o diretor George Lucas prestou sua última homenagem ao ator.

(Fonte: Lucasfilm/Divulgação)Fonte: Lucasfilm

George Lucas se despede de David Prowse

“David trouxe uma presença física para Darth Vader que era essencial para o personagem. Ele fez Vader pular das páginas e ir para as telonas, com uma estrutura imponente e desempenho de movimento para combinar com a intensidade e tendência de sua presença. David estava pronto para qualquer coisa e contribuiu muito para o sucesso dessa figura memorável”, publicou o diretor no site de Star Wars.

Apesar da bela homenagem, vale lembrar que Lucas e Prowse nem sempre tiveram um bom relacionamento durante as gravações. Afinal, David foi responsável por interpretar Darth Vader, mas sua voz foi eternizada pelo dublador James Earl Jones. Logo, o ator se sentiu traído pelo diretor. Além disso, Sebastian Shaw foi escalado para interpretar o personagem em O Retorno de Jedi.

Além de Star Wars, David Prowse ficou conhecido também por participar do clássico filme Laranja Mecânica. Ao redor do mundo, os fãs já começaram a prestar suas homenagens finais para o ator que imortalizou um dos personagens mais icônicos do cinema.

Qual foi o melhor papel de Prowse na sua opinião?