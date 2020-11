Steam e Nuuvem têm descontos de mais de 70% em jogos

Faltando poucas semanas para a Black Friday, a Steam já começou a liberar suas ofertas de games, e alguns títulos famosos estão com descontos de até 70% ou mais, como é o caso de The Sims™ 4, que teve seu valor reduzido de R$159,00 para R$39,75 (até a última da checagem).

Outro jogo que vem fazendo muito sucesso e que também está com um bom desconto é Project Winter (de R$37,99 por R$12,99), um multiplayer focado em estratégia, sobrevivência, trabalho em equipe, exploração, etc.

A página de ofertas da plataforma já conta com alguns milhares de games em promoção, que vão desde os criados por desenvolvedoras indie aos de grandes empresas do ramo. Além disso, os gêneros em oferta são bastante variados com opções multiplayer e também singleplayer.

Confira uma lista com alguns dos games disponíveis:

The Outer Worlds – de R$249,99 por R$124,95

Project Winter – de R$39,75 por R$12,92

The Sims™ 4 – de R$159,00 para R$39,75

Project Winter: Blackout Bundle – de R$52,48 por R$12,82

ARK: Survival Evolved – de R$93,99 por R$18,79

Cities: Skylines – R$55,00 por R$13,99

Sid Meier’s Civilization® VI – de R$129,00 por R$32,25

Ofertas na Nuuvem

Outra plataforma que está com muitas promoções é a Nuuvem, uma startup brasileira que comercializa jogos em mídia digital para PC por um preço bastante competitivo. Ela conta com alguns milhares de títulos de diversas empresas do ramo, e eles podem ser ativados na Steam, Origin, Uplay, GOG.com. Battle.net, Windows, Linux, Mac, etc.

Dentre as ofertas atuais da Nuuvem, uma das de mais destaque é a do Call of Duty: Black Ops 3, que está sendo vendido por R$59,90. Confira uma lista com alguns games disponíveis:

Call of Duty: Black Ops 3 – de R$199,99 por R$59,99

Borderlands: The Handsome Collection – de R$107,00 por R$26,75

Planet Coaster: Ghostbusters – de R$28,89 por R$9,85

Hatred – de R$17,99 por R$4,49

Planet Coaster – de R$81,99 por R$20,49

The Escapists 2 – de R$59,99 por R$17,99

É seguro comprar nessas lojas?

Tanto a Steam quanto a Nuuvem são plataformas seguras para se comprar, e os os jogos são liberados na sua conta rapidamente após a aprovação do pagamento.

As ofertas dos jogos serão liberadas durante todo o mês de novembro e, é possível acompanhá-las dentro das próprias lojas e também em alguns sites como o Universoestendido.com.br, que tem uma página dedicada às principais promoções das plataformas.

Fonte: Universo Estendido