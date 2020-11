Stéfani e Mateus brigam na cozinha

Stéfani Bays e Mateus Carrieri discutiram na noite de hoje em “A Fazenda 2020” (RecordTV). A maquiadora estava na cozinha, quando o ator sentou na mesa. Em seguida ela foi na despensa pegar mais ovos, visivelmente irritada, e quando voltou jogou um talher na pia.

Percebendo que a ex “De Férias com o ex” estava brava, Mateus pergunta “O que foi, Sté?” Stéfani então, perde a paciência: “Foi que você tá me irritando. Eu pedi com educação para você me deixar aqui, você ficou andando atrás de mim, cantando toda hora. Porr* cara, decepção atrás de decepção. Put* qu* par**, mano”, disse a maquiadora.

Para amenizar a situação, Mateus tenta conversar: “Nossa Stéfani, me desculpa. Pelo amor de Deus”. Mas Sté não quis saber e continuou: “Eu pedi com educação, pô serio, já não consigo cozinhar direito, eu pedi com educação”.

O ator respondeu: “Eu tô preparando o meu (jantar) aqui atrás, pelo amor de Deus, não vou discutir”. Mateus sai da cozinha e vai em direção ao quarto e dispara:

Essa menina é louca, vai tomar no c*”

Já sozinha, Stéfani diz: “Parece até que faz de propósito pra me tirar do sério”.

A Fazenda 2020: Stéfani se irrita com Mateus e os dois discutem Imagem: Reprodução/Playplus