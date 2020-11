Sub-20 – Bahia x Palmeiras: onde assistir, arbitragem e escalação

Na tarde deste sábado (14), o time sub-20 do Palmeiras enfrenta o Bahia, fora de casa, às 15h30. A partida é válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. O jogo terá transmissão da CBF TV na plataforma do MyCujoo, com disponibilidade também no site da CBF e no site oficial do Palmeiras.

A equipe palestrina chega à partida com a ingrata sequência de quatro jogos sem vitórias, sendo duas derrotas no Brasileirão, uma no Campeonato Paulista e o empate por 1 a1 diante do Internacional, pela Copa do Brasil. Na temporada, a equipe soma, ao todo, 18 jogos, com nove vitórias, dois empates e sete derrotas. Atualmente, o Verdão ocupa o 5º lugar na competição nacional, com 18 pontos.

Vale lembrar que o Palmeiras tem um dos elencos mais jovens da categoria. O plantel alviverde é formado, majoritariamente, por atletas nascidos em 2002, geração vencedora no Sub-15 e Sub-17. Nas 11 rodadas disputadas do Brasileiro Sub-20 até aqui, a média de idade dos relacionados foi de 18.2 anos, sendo que alguns dos atletas têm, inclusive, idade para atuar pelo Sub-17.

Já o Tricolor de Aço vem muito pressionado para a partida. Em 16º lugar e com apenas 12 pontos, o Bahia precisa reagir logo para subir na tabela e, quem sabe, lutar por uma vaga nas quartas de final. Até aqui, a campanha da equipe baiana é composta por três vitórias, três empates e cinco derrotas.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Bahia x Palmeiras:

​Data: 14 de novembro de 2020

Horário: 15h00 (de Brasília)

Local: Centro Esportivo Praia do Forte; Mata do São João-BA

Árbitro: Moises Ferreira Simão-BA

Assistentes: Danila Borges Martins-BA e Patrícia dos Reis Nascimento-BA

VAR: O Campeonato Brasileiro Sub-20 não conta com a tecnologia do VAR Transmissão: MyCujoo/CBF TV (disponível também no site do Palmeiras)

ESCALAÇÕES

PROVÁVEL PALMEIRAS: Leandro, Garcia, Helder, Carlos e Vanderlan; Ramon Cesar, Vitinho (Fabinho) e Caio Cunha; Marcelinho, Robinho e Fabrício. Técnico: Wesley Carvalho

PROVÁVEL INTERNACIONAL: Fabricio; Borel, Lucimario, Gabriel e Ryan; Patrick, Luiz Felipe e Hélio; Thiago, Marcelo e Daniel. Técnico: Eduardo Guadagnucci