Sucesso de Phasmophobia faz dev reconsiderar planos para o futuro

Em entrevista para a IGN, Dknighter, desenvolvedor solo do estúdio Kinetic Games, comentou sobre seus planos para o multiplayer cooperativo de terror Phasmophobia, trazendo novas informações sobre as melhorias que o game deverá receber. Segundo o dev, a popularidade do game pode fazer com que o acesso antecipado seja estendido, a fim de incluir mais conteúdo e realizar correções pontuais.

Atualmente, Phasmophobia é um dos games mais assistidos em canais da Twitch e do YouTube, com seu número de jogadores crescendo sistematicamente. Exclusivo de PC, o game ainda está em acesso antecipado no Steam, mas o período deve ser expandido para atender melhor as expectativas da comunidade.

(Fonte: Kinetic Games/Reprodução)Fonte: Screenrant

“No momento, meu único foco é consertar os principais bugs antes de começar a trabalhar no novo conteúdo”, disse Dknighter, afirmando que a próxima atualização será uma grande atualização de estabilidade e correção de bugs. “Depois que esses bugs forem corrigidos, o novo conteúdo provavelmente será agrupado em grandes atualizações. Todas as novas atualizações podem ser jogadas na versão beta do jogo, que todos podem acessar através do Steam.”

Dknighter conclui que a ideia é manter a estrutura de Phasmophobia, sem mexer no sistema de jogo cooperativo. No momento, o dev não pensa em colocar mecânicas assimétricas de 4 caçadores contra 1 fantasma — como ocorre com Dead By Daylight — e pretende manter as ameaças sob comando da inteligência artificial.

No momento, ainda não há previsão sobre quando o game irá sair do estado de acesso antecipado.

Phasmophobia está disponível para PC.