Super Mario Bros: como seria uma sequência do filme de 1993 sobre o game?

Quando foi anunciado que teríamos uma versão live-action de Super Mario Bros para os cinemas, os fãs ficaram curiosos sobre como seria feita a adaptação dos jogos para as telonas. No entanto, quando o filme foi lançado em 1993, acabou não sendo bem recebido pela crítica e pelo público.

Antes do filme chegar aos cinemas, já haviam conversas para que a produção ganhasse uma continuação, entretanto, devido à recepção negativa, a sequência do filme protagonizado pela dupla Bob Hoskins e John Leguizamo nunca viu a luz do dia.

Agora, quase 30 anos depois, fica a pergunta: como seria um possível Super Mario Bros 2?

(Buena Vista/Reprodução)Fonte: CBR

É provável que a sequência continuasse com o mesmo clima do original, porém, a produção deveria se aproximar do universo dos games, com um espírito mais lúdico e menos sombrio.

Possivelmente teríamos mais cores e mais elementos fantásticos, com uma história mais simples, como alguém sendo sequestrado, e com os irmãos precisando fazer o resgate.

No início da produção, o filme original tinha um roteiro definido como uma “fantasia familiar”, mais leve do que o que vimos nos cinemas. Isso nos faz acreditar que a continuação poderia ser mais próxima da ideia original e do universo dos games, até mesmo com uma versão mais “fofa” do Yoshi, assim como vimos nos desenhos animados.

(Buena Vista/Reprodução)Fonte: DualShockers

Em relação ao vilão, mesmo podendo contar com o retorno de Dennis Hopper como Bowser, o mais provável era que tivéssemos a introdução de Wart de Super Mario Bros 2, como foi dito pelo próprio roteirista do filme, Parker Bennett. Além disso, outros elementos do jogo Super Mario Bros 2 deveriam ser adicionados à produção, assim como a inclusão de Daisy e Birdo.

Outros vilões também foram levantados como possibilidade: Wario, Donkey Kong e até mesmo Koopa Kid, que apareceria para vingar a derrota de seu pai.

E aí, você gostaria de uma continuação do filme? Nos conte nos comentários!