Supernatural 15ª temporada: o que esperar do final da série? (FOTOS)

Após 15 temporadas e um enorme sucesso com os fãs de terror, a série Supernatural está chegando no último episódio de sua história. Batizado de “Carry On”, o último episódio de Supernatural vai ao ar nesta quinta-feira (19) e encerra a trajetória do seriado. Como de costume, a The CW lançou algumas fotos para promover o último episódio da série.

O final de Supernatural

Andrew Dabb, co-showrunner do seriado, contou ao site TV Line que a maior parte da mitologia do seriado havia se encerrado no 19ª episódio, deixando o series finale para um encerramento digno e com chave de ouro.

Dessa forma, a última aventura não estará focada em resolver mais um caso, e, sim, em encerrar a jornada de Dean (Jensen Ackles), Sam (Jared Padalecki) e a da família que foi criada durante as 15 seasons de Supernatural.

Dabb comentou sobre o momento final dos protagonistas do seriado: “Eles terminam no mesmo lugar? Eles terminam da mesma maneira? Ambos estão na mesma página quando termina? Isso fica para ser visto no último episódio. Mas o show começou sobre esses dois caras e termina sobre esses dois caras.”

Imagens do series finale de Supernatural

As fotos divulgadas do episódio final de Supernatural confirmam a afirmação de Dabb, com uma imagem dos irmãos Winchester (e o famoso Impala 1967 deles) lado a lado. Além disso, podemos ver os dois prontinhos para matar os vilões pela última vez na história.

A The CW decidiu, dessa vez, divulgar algumas fotografias de bastidores de gravações também. Confira:

O último episódio de Supernatural vai ao ar nesta quinta-feira (19).