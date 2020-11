Supernatural 15×18: Felicia Day retorna como Charlie (PREVIEW)

Imagem: The CW/Divulgação

A 15ª temporada de Supernatural (Sobrenatural) está cada vez mais emocionante conforme nos aproximamos do final da série. No preview divulgado pela The CW, Sam, Dean e Castiel começam a descobrir mais detalhes sobre o plano de Billie, o futuro de Jack e, como se não fosse o suficiente, tentam impedir os planos da Morte em “pessoa”.

Confira o vídeo e as fotos divulgadas a seguir:

(Fonte: The CW/Divulgação)

Preview de Supernatural 15×18

O novo episódio será transmitido nesta quinta-feira (5) e é o antepenúltimo não apenas da temporada, mas da série como um todo. Dirigido por Richard Speight Jr., “Despair” (Desespero) não apenas acompanha os planos dos Winchester, mas também marca o retorno de Felicia Day como Charlie.

No último episódio, descobrimos que Billie deseja se tornar Deus e fazer tudo voltar ao “normal”. Porém, todo o plano foi orquestrado por Chuck e Jack se transformou em uma supernova para tentar impedi-lo.

Enquanto isso, o relacionamento entre Dean e Amara permanece um mistério. Afinal, ela já afirmou que não está nem ao lado dele, nem ao lado de Deus, e apenas quer salvar a humanidade dos planos de recomeçar. Então, será que ela vai ajudar os Winchester ou ficar ao lado de seu irmão? Só nos resta esperar para descobrir!

Além disso, no episódio 15×18, Sam deve finalmente decidir se apoia o sacrifício de Jack ou se continuará buscando uma solução menos mortal com Castiel. Fique de olho para saber mais sobre a 15ª temporada de Supernatural!