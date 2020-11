Supernatural: fãs não ficaram felizes com final da série; veja reações!

Nesta quinta-feira (19), a emissora The CW exibiu o episódio final da série Supernatural. No entanto, muitos fãs não ficaram felizes com o desfecho apresentado e se manifestaram nas redes sociais.

Supernatural teve ao todo mais de 300 episódios, divididos em 15 temporadas repletas de conflitos. Criada por Eric Kripke, a produção parece que vai deixar saudades entre os espectadores mais assíduos e entrou para a história da televisão mundial por cativar o público por tanto tempo com histórias aterrorizantes.

O último episódio da série apresentou o título “Carry On” (Continue, em uma tradução livre). A trama apresentava vampiros, crianças, rituais e uma batalha que poderia definir o rumo de personagens tão queridos. No entanto, algumas expectativas do público não foram atendidas.

O episódio foi duramente criticado também pela falta de emoção nos desfechos dos arcos subjetivos dos personagens. Para muitos, esse final fecha o ciclo dos irmãos Winchester com certo vazio e faz parecer com que a jornada que eles travaram até aqui fosse um tanto quanto desconexa do que foi apresentado.

“Acho que é seguro dizer que #Supernatural superou #GameOfThrones no pior final em uma série de todos os tempos”, escreveu um fã enfurecido no Twitter.

I think it’s safe to say #Supernatural topped #GameOfThrones for worst end of a series ever. — Christopher Stephen (@C_St_Reed) November 20, 2020

Outro argumentou, ironicamente, que o final da série da HBO parecia decente depois de assistir ao series finale de Supernatural. “Não consigo imaginar exibir algo por QUINZE anos… para terminar assim”, publicou.

Eu me arrumando pra quando o castiel voltar e salvar o Dean pic.twitter.com/JNhiceUVji — tory (@desabaf93883400) November 20, 2020

Outras pessoas também compartilharam que estavam impactadas com o final. “O final foi tão impactante que vou passar o dia todo dizendo que é só uma série e que eu não deveria ficar mal por isso, mas mesmo assim vou continuar triste e chorando”, escreveu um fã brasileiro na mesma rede social.

o final foi tão impactante que vou passar o dia todo dizendo que é só uma série e que eu não deveria ficar mal por isso, mas mesmo assim vou continuar triste e chorando #Supernatural pic.twitter.com/qx8Yyx4YAe — ?????????????? † (@indielgbt) November 20, 2020

