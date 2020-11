Supernatural: os 10 episódios mais assustadores da série

Supernatural esteve em exibição durante 15 anos. Ao longo de seus 327 episódios, divididos em 15 temporadas emocionantes, o público conseguiu acompanhar histórias dramáticas e muito assustadoras.

Os primeiros anos da série apostaram fortemente em tramas macabras, com referências claras a histórias de terror já conhecidas. Além disso, com seus famosos personagens, distribuíram os medos latentes de muita gente por meio das caçadas dos irmãos Winchester em cada episódio.

Aos poucos, a atmosfera de horror foi dando espaço para nuances mais delicadas e profundas, mergulhando no subjetivo de cada personagem. Se olharmos em retrospecto, vamos encontrar episódios muito sinistros. Pensando nisso, listamos os 10 capítulos mais assustadores de Supernatural para matar um pouco a saudade.

Confira. Se tiver coragem, é claro.

1. “Bloody Mary” (5º episódio da 1ª temporada)

Fonte: The CW

Uma das lendas urbanas mais populares é Bloody Mary, e os roteiristas de Supernatural tocaram no íntimo dos espectadores com essa trama bizarra. No episódio, Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles) precisam procurar em uma loja de antiguidades o espelho que pode quebrar a maldição da fantasma.

2. “Asylum” (9º episódio da 1ª temporada)

Fonte: The CW

Sam e Dean partem para Rockford, em Illinois, para investigar o assombrado Roosevelt Asylum. Por lá, eles descobrem vários mistérios relacionados ao médico que cuidava do local e a todos os espíritos que estavam perturbando a ordem. O mais assustador, além da atmosfera criada em torno do asilo, é a explanação sobre as crueldades que por lá ocorriam.

3. “The Benders” (15º episódio da 1ª temporada)

Fonte: The CW

Talvez um dos episódios mais assustadores da série não seja centrado em criaturas sobrenaturais, e sim em humanos que matam outros por puro esporte. Ainda na 1ª temporada, somos apresentados a uma família de psicopatas que praticam diversas crueldades. Nesse cenário, Sam acaba sendo sequestrado e precisa da ajuda de Dean para enfrentar seus algozes.

4. “Provenance” (19º Episódio da 1ª temporada)

Fonte: The CW

Histórias de fantasmas do passado sempre acabam soando muito assustadoras, não é mesmo? Nesse episódio, o roteiro se apoia justamente nisso, apresentando crimes cometidos na atualidade que podem ter uma relação direta com um espírito perturbado que não consegue descansar em paz. O que torna tudo ainda mais macabro são os agentes causadores do medo: diversos objetos de arte, pinturas assustadoras e outros itens que podem deixar qualquer um de cabelo em pé.

5. “Everybody Loves a Clown” (2º Episódio da 2ª temporada)

Fonte: The CW

Por mais que muita gente veja a figura do palhaço como algo irreverente, alguns morrem de medo por conta das diversas histórias bizarras que os envolvem. E essa é mais uma daquelas narrativas aterrorizantes envolvendo essa persona tão controversa, com a adição de mortes em série, demônios que incorporam em humanos e crianças assustadas.

6. “No Exit” (6º Episódio da 2ª temporada)

Fonte: The CW

O que pode ser mais assustador do que um serial killer que é capaz de realizar diversos tipos de tortura e matar mulheres jovens? Ah, é claro: o fantasma de um serial killer que tortura e mata mulheres jovens. Nesse episódio, os irmãos Winchester investigam o espírito vagante de H.H. Holmes, um dos mais perigosos assassinos já conhecidos.

7. “Playthings” (11º episódio da 2ª temporada)

Fonte: The CW

Nesse episódio, aprendemos que crianças e seus amigos imaginários não podem, em hipótese alguma, ser confiáveis. Ao investigar algumas mortes muito misteriosas em uma cidade, Sam e Dean descobrem que o amigo imaginário de uma criança é um espírito vingativo. Obviamente, a atmosfera sombria imposta em cada detalhe deixa tudo mais assustador.

8. “Road Kill” (16º episódio da 2ª temporada)

Fonte: The CW

Esse episódio é assustador principalmente pela reviravolta apresentada. Tudo aquilo que os personagens acreditavam ser o correto na verdade é o oposto. Mais uma vez, não se pode confiar em ninguém além de si mesmo. E o que é revelado, além de muito aterrorizante, é bastante cruel.

9. “The Kids Are Alright” (2º episódio da 3ª temporada)

Fonte: The CW

Nesse episódio, algumas suspeitas rondam a mente de Dean, sobretudo por conta de alguns fatos do passado que vão sendo narrados. O que é mais assustador, no entanto, é a possibilidade de crianças (mais uma vez elas) não serem o que aparentam. E se elas forem demoníacas e estiverem por trás de mortes bizarras?

10. “Family Remains” (11º episódio da 4ª temporada)

Fonte: The CW

Por fim, mais um episódio assustador de Supernatural que prova que o fator humano pode ser ainda mais perigoso do que o sobrenatural. Imagine uma casa mal-assombrada, adicione elementos de violência, como tortura, e complete com crianças estranhas. Pronto: temos elementos macabros para muitos minutos.

Qual é o episódio mais assustador de Supernatural na sua opinião?