Supernatural: veja as mudanças de Dean Winchester ao longo da série (FOTOS)

A série Supernatural está chegando ao fim depois de suas quinze temporadas. Ao longo de todo esse tempo, é possível notar que os personagens mudaram muito, tanto fisicamente, quanto em amadurecimento. Algo bonito de ser visto, não é mesmo?

E um dos personagens mais amados dos fãs da série, sem dúvidas, é Dean Winchester, o mais velho dos dois irmãos Winchester, interpretado por Jensen Ackles. Em algumas entrevistas mais recentes, o ator já afirmou que está sendo um processo bastante doloroso se despedir de um personagem após 15 anos.

(Reprodução)Fonte: The CW

Há muitos espectadores que afirmam que Dean é a alma de Supernatural e que, sem ele, a série não teria o menor sentido. Mas vale lembrar que no começo ele era apenas um irmão mais velho travesso que talvez fosse até mais imaturo que seu irmão mais novo, Sam (interpretado por Jared Padalecki).

A sintonia entre os atores em cena ajudou no desenvolvimento dos episódios, que são o que são hoje por conta de todas essas construções estilísticas vindas do elenco. Portanto, nesta lista, veremos todas as mudanças físicas e psicológicas ocorridas com Dean Winchester ao longo das quinze temporadas de Supernatural.

Confira:

Dean Winchester nas três primeiras temporadas da série

(Reprodução)Fonte: The CW

Dean foi apresentado como um irmão mais velho sarcástico e divertido do jovem Sam. De certa forma, Dean era bastante simples comparado a Sam. Ele não tinha muitas ambições, nem motivações claras.

(Reprodução)Fonte: The CW

Durante a 2ª temporada, vemos que ele já estava começando a se sentir e ficar ainda mais responsável por Sam, depois de todo o passado dos dois com a família. A partir dos eventos apresentados nesses episódios, podemos ver um pouco mais do emocional de Dean.

(Reprodução)Fonte: The CW

A partir da 3ª temporada, Dean ainda está tentando se manter muito mais forte do que aparenta para que o irmão não perceba nada do que esconde. E por mais que os desafios vistos nesta temporada sejam gigantescos, Dean tenta não se abalar.

Dean e seus sinais de amadurecimento

(Reprodução)Fonte: The CW

De volta ao Inferno durante a 4ª e 5ª temporadas, podemos ver um Dean Winchester ainda tentando não deixar que sua vulnerabilidade seja exposta. E para salvar seu irmão mais novo não há qualquer desafio que possa impedi-lo. O público pode vê-lo cada vez mais determinado e também conhecendo o anjo Castiel (interpretado por Misha Collins).

(Reprodução)Fonte: The CW

Nas temporadas 6 e 7, após alguns acontecimentos que poderiam até mesmo confundir o público, podemos ver Dean tentando se controlar mesmo nas adversidades.

(Reprodução)Fonte: The CW

Vale lembrar que durante a 7ª temporada os irmãos sofrem uma grande perda, mostrando Dean relativamente mais maduro do que visto anteriormente.

A jornada de Dean Winchester

(Reprodução)Fonte: The CW

Nas temporadas posteriores, podemos ver Dean de volta ao famigerado purgatório e é lá que vemos muito de seu crescimento pessoal. Durante os episódios, há também um pouco do relacionamento turbulento que os irmãos Winchester enfrentam.

(Reprodução)Fonte: The CW

Mesmo com os problemas, os dois sabem que, no fundo, podem contar um com o outro. E alguns fatos que acontecem no decorrer dessas temporadas,evidenciam como o crescimento emocional de Dean faz bem, de uma forma geral, para todos os envolvidos.

(Reprodução)Fonte: The CW

Enfrentando diversos antagonistas muito poderosos, a união entre Dean e Sam se fortalece para que os inimigos sejam derrubados. E na 10ª temporada, considerada uma das mais sombrias da série, temos Dean com foco central quase que a todo momento. Há muita violência envolta nesses episódios, mas também muita diversão vinda diretamente do personagem.

O desfecho

(Reprodução)Fonte: The CW

Caminhando para o final da série, podemos ver um Dean muito mais determinado do que o que era de praxe nas primeiras temporadas. Cada vez mais, há o enfrentamento de diversos seres malignos que parecem ameaçar as estruturas de todos. Nas temporadas 12 e 13, vemos diversos desafios quase impossíveis de serem resolvidos.

(Reprodução)Fonte: The CW

E na 14ª temporada, o público conseguiu ver um Dean muito mais sério, sombrio e até mesmo comovente. Já nesta última temporada, conforme o dia do julgamento final se aproxima, os irmãos se preparam para lutar na maior guerra de suas vidas. E ela será contra Deus!

(Reprodução)Fonte: The CW

Por mais que Dean tenha voltado a ser um pouco mais com o que era antes, com seu jeito engraçado e confiante, podemos ver sua evolução ao longo da série e as mudanças, de forma geral, foram muito positivas.

O que você achou da evolução de Dean em Supernatural? Já estamos com saudade!