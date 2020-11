Tampa Bay Buccaneers passa aperto, mas alcança a vitória diante de um esforçado New York Giants

New York Giants e Tampa Bay Buccaneers encerraram a semana oito da NFL, nesta segunda-feira (2), no Metlife Stadium, em uma partida que mostrou a defesa dos mandantes atuando sempre no limite diante do arsenal comandado por Tom Brady. Mas, se a retaguarda suportou a pressão do adversário, o ataque dos Giants viu o quarterback Daniel Jones disparar duas interceptações – alcançando seu 36 turnover em 21 partidas. O resultado? Derrota por 25 a 23 e destaque para Brady que, aos 43 anos e com os dois TD’s no duelo, retomou a liderança de maior número de passes para touchdowns que havia perdido para Drew Brees, no domingo (1) e agora possui 561.

Surpresa no início

Para quem esperava o Tampa Bay Buccaneers dominando o confronto diante do New York Giants, o panorama do primeiro tempo mostrou justamente o contrário. Bem posicionada e contando com seus principais talentos querendo jogo, a defesa do time da casa conseguiu provocar um fumble no campo de defesa dos visitantes, sacar Tom Brady e limitar o forte ataque a apenas dois field goals com Ryan Succop, de 37 e 40 jardas, em um total de apenas 166 jardas.

Em compensação, o ataque dos Giants, de quem sempre se espera algum turnover, produziu dois touchdowns, que valeram a vantagem de 14 a 6 na etapa inicial. O primeiro saiu na conexão de 7 jardas entre Daniel Jones e o recebedor Dion Lewis. Enquanto o segundo veio através de uma campanha de 77 jardas que culminou com o running back Wayne Gallman aumentando liderança no marcador, com uma corrida curtinha, de apenas uma jarda.

A virada

Atrás no placar, a defesa dos Buccaneers voltou mais ligada para o segundo e, obviamente, acabaria forçando o quarterback Daniel Jones a lançar sua primeira interceptação quando buscava o recebedor Sterling Sheppard. Com o “momentum” da partida a seu favor, Tom Brady acabaria organizando a virada em dois drives: um FG de Succop e, na sequência, pela 93a vez em sua carreira acionando o veterano Rob Gronkowski na endzone adversária. 15 a 14.

A efemeridade da alegria

A impressão era de que os Giants iriam sucumbir diante da rapidez com que o Tampa Bay acabou com a folga no placar, mas, surpreendentemente, a equipe conseguiu retomar a vantagem depois de um field goal de 33 jardas do kicker Graham Gano. 17 a 15.

Porém, para variar, Daniel Jones lançaria mais uma interceptação na partida, tentando esticar uma jogada morta ao tentar conectar Golden Tate quase na sideline direita. Erros diante do Tampa Bay não passam impunes e já na campanha seguinte, Tom Brady descolou passe na endzone para o recebedor Mike Evans se atirar no vazio e realizar a catada. 22 a 17. Ainda daria tempo para Ryan Succop completar seu quarto FG no jogo, dessa vez desferindo chute de 37 jardas no meio do gol. 25 a 17.

Não deu

No desespero, o New York Giants até viu Daniel Jones orquestrar a campanha que terminou com o TD de Golden Tate após passe de 29 jardas do quarterback, mas, a equipe não teve sucesso na conversão de dois pontos que levaria o confronto para a prorrogação e sucumbiu diante do Tampa Bay Buccaneers por 25 a 23.