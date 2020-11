Task Mate: App do Google dá dinheiro para quem concluir tarefas

O Google está testando um novo app de recompensas que parece ser uma versão avançada e mais complexa do Opinion Rewards. A novidade promete dar dinheiro (e não créditos virtuais) em troca da realização de determinadas tarefas, como fotografar fachadas de lojas e transcrever sentenças.

Intitulada Google Task Mate, a plataforma chegou à Play Store em versão beta na última quinta-feira (19), trazendo tarefas divididas em duas categorias. Na opção “Sitting tasks”, há atividades que podem ser feitas em casa, enquanto no segmento “Field tasks” estão os trabalhos a serem cumpridos na rua.

Cada uma das tarefas realizadas dá direito a uma recompensa em dinheiro, com o valor variando conforme a complexidade da atividade. Ao transcrever 10 frases, por exemplo, o usuário acumula US$ 0,50 (R$ 2,67, pela cotação do dia) em sua conta no serviço.

O usuário pode receber novas tarefas depois de concluir as atuais.Fonte: Google Play Store/Reprodução

De acordo com a gigante de buscas, o dinheiro só é liberado após a equipe do projeto verificar se os trabalhos foram concluídos corretamente, o que também dá acesso a mais atividades. Outro detalhe é que o participante pode solicitar a transferência dos valores para a sua conta bancária após acumular pelo menos US$ 10 pelas tarefas cumpridas.

Task Mate disponível apenas na Índia, por enquanto

No momento, o app Task Mate só foi liberado para usuários da Índia que possuem um código de convite de teste da plataforma. Ainda não sabemos quando a novidade será disponibilizada em outros países.

Enquanto não é possível acessar o novo app de recompensas da Google no Brasil, a opção para os usuários nacionais é o Google Opinion Rewards. Quem participa do programa responde perguntas sobre suas experiências com serviços da companhia e hábitos de consumo.

Mas ao contrário do novo serviço, que oferece dinheiro “de verdade”, a plataforma mais antiga disponibiliza somente créditos para usar na Google Play Store.