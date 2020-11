Tays e Jakelyne prometem se salvar dentro de A Fazenda

Antes da exibição da prova de fogo em “A Fazenda 2020”, vencida pela cantora MC Mirella, o apresentador Marcos Mion colocou Tays Reis e Jakelyne Oliveira numa saia justa ao questionar se elas se salvariam primeiro ou correriam pelos parceiros Mariano e Biel, respectivamente, dentro do reality show da RecordTV.

A cantora foi a primeira questionada pelo apresentador do programa rural se iria priorizar a amiga Jake ou o affair Biel. Sem papas na língua, ela afirmou que ficaria ao lado da peoa pela amizade criada desde o início do programa.

Vou ser bem sincera. Aqui dentro do reality, com certeza, vou escolher a minha amiga. Ela está comigo desde o início do jogo. Até deixei bem claro para os dois que Jake seria a minha prioridade aqui e depois o Biel. Claro que é difícil, mas, como a gente tem de escolher, vou optar pela minha amizade sempre”.

Sem perder tempo, Mion jogou a mesma questão para a modelo para saber se elas estavam em ‘fechamento’ e ouviu a mesma resposta: primeiro a amizade e depois a correria para salvar os boys.

Acho que uma coisa que deixou claro pra mim nas últimas formações de roça é que as duas pessoas que eu mais gosto estão sempre em risco pelo resta um e a Tatá já foi para duas roças pelo resta um. Então, eu optaria por ela não só pela amizade, mas para dar um descanso nessa questão de roça”.

A declaração de Jakelyne Oliveira deixou Mariano visivelmente incomodado. Questionado pelo apresentador de “A Fazenda 12” se havia ficado magoado, o cantor garantiu ter noção da prioridades de Jake.

Não, Mion. A gente sempre conversa muito sobre isso e, inclusive, a gente trocou ideia sobre esse lance de prioridades aqui”