Tchê Tchê testa positivo para Covid e é afastado do elenco do São Paulo

Antes da partida contra o Goiás, que acontece às 19h deste sábado, o São Paulo informou que o volante Tchê Tchê testou positivo para coronavírus e foi afastado do elenco.

Segundo nota publicada, o jogador está assintomático, em isolamento e assistido pelo departamento médico do clube. Com isso, ele é desfalque neste sábado, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, e também deve estar fora do duelo de ida das quartas da Copa do Brasil, que acontece na próxima quarta-feira, às 21h30, diante do Flamengo, no Maracanã.

O São Paulo informa que o volante Tchê Tchê testou positivo para Covid-19 em exame realizado antes da partida. O atleta está assintomático, em isolamento e assistido pelo departamento médico do clube. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 7, 2020

Tchê Tchê, portanto, não foi sequer relacionado para a partida que acontece logo mais. A escalação do São Paulo já foi definida: Tiago Volpi; Juanfran, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Igor Gomes e Vitor Bueno; Brenner e Luciano.

Juanfran, recuperado, ganhou vaga na lateral-direita, enquanto Vitor Bueno ficou com o lugar de Daniel Alves, que está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo.

O Goiás também já divulgou seu time: Tadeu; Juan Pintado, Chico, David Duarte e Cajú; Ariel Cabral, Gilberto e Breno; Douglas Baggio, Fernandão e Vinícius.