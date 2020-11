TCL 20 5G aparece em novas imagens vazadas

A TCL teve seu futuro lançamento para o mercado de celulares vazado nesta sexta-feira (27). Chamado de TCL 20 5G, o modelo deve suceder a linha TCL 10, focada em bom custo-benefício e performance, na faixa de preço abaixo de U$ 500 — cerca de R$ 2.700 em conversão direta. A novidade foi anunciada pelo informante veterano Evan Blass em sua conta no site Voice.

Na imagem vazada, é possível ver a parte frontal do TCL 20 5G, bem como sua parte traseira e inferior. Acompanhando a proposta do visual, estão algumas observações sobre seus recursos, como a presença de um leitor de impressões digitais, botão dedicado ao Google Assistente, entrada de carregador no formato USB-C e ausência da entrada de fones de ouvido de 3,5 mm.

Possível visual e recursos do novo TCL 20 5G. (Fonte: Evan Blass, TCL, XDA Devs / Reprodução)Fonte: Evan Blass, TCL, XDA Devs

Complementando, Evan também especulou algumas das configurações internas do modelo, que deve vir equipado da nova linha intermediária Snapdragon 690, com suporte ao 5G, 6 GB de memória RAM e até 256 GB de armazenamento interno. O conjunto será energizado por uma bateria generosa de 4500 mAh de autonomia.

Para sua tela, o aparelho deve contar com um display de 6,67″ com resolução FHD+, de 1,080 x 2,400 pixels, e câmera frontal centralizada. Para o conjunto principal de câmeras, há um combo triplo de sensores: o principal de 48 MP, acompanhado de um auxiliar com 8 MP de ângulo ultra aberto e outro com 2 MP para melhor profundidade. Para seu áudio, o aparelho deve ter apenas um alto-falante.

O TCL 20 5G tem previsão de chegada para início de 2021, segundo Blass.



Fonte: Tecmundo