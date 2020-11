Team Empire supera BDS Esport e fica com título do Six Major Europeu de novembro

A Team Empire é campeã do Six Major Europeu de novembro. Neste domingo (8), a equipe russa não deu chances para a BDS Esport na decisão, ao vencer por 3 mapas a 0, e ficou com o título do torneio que reuniu os melhores times do velho continente e distribuiu a premiação total de US$125 mil.

O público brasileiro pôde acompanhar todas as emoções do torneio com as transmissões em português nos canais oficiais do Rainbow Six Esports Brasil na Twitch e no YouTube. Vale ressaltar que o campeonato foi disputado de forma online para garantir a saúde e o bem-estar das equipes, torcedores e parceiros, devido à pandemia de COVID-19.

A conquista rendeu à Empire a premiação de US$62,5 mil, além de elevar a moral da equipe para as finais do Campeonato Europeu. O time volta a conquistar um título depois de ter sido uma das sensações do cenário competitivo em 2019, com as conquistas das finais da nona temporada da Pro League e do Six Major Raleigh.

Na competição deste fim de semana, o time formado por Artur “ShepparD”, Danil “JoyStiCK”, Dmitry “Scyther”, Danila “dan” e Dmitry “Always” mostrou ótimo desempenho. Na sexta-feira (6), a equipe até saiu atrás, mas reagiu diante da Virtus.pro e passou de fase com o triunfo por 2 a 1.

No dia seguinte, os russos repetiram o placar diante da BDS na decisão da chave dos vencedores, no que seria uma prévia da grande final. Os franceses da BDS, por sua vez, tiveram dificuldades desde o início do Major, mas se superaram e carimbaram uma vaga na decisão ao derrotar a Virtus.pro na chave dos perdedores.

Team Empire e BDS se reencontraram no domingo (8) para decidir quem ficaria com o título. A Empire entrou em ação com a vantagem de um mapa após sair vitoriosa no upper bracket e também deu poucas brechas para a adversária. No mapa Mansão, a equipe protagonizou belas jogadas nas rodadas de ataque e venceu por 7 a 3.

No Litoral, os russos foram ainda mais implacáveis e logo abriram uma boa vantagem por 5 a 1. Com a moral elevada, a Empire confirmou o mapa por 7 a 2 e o título do Major Europeu.

Favorita ao título depois da ótima campanha no Campeonato Europeu, a BDS tentou repetir o desempenho do Major de agosto quando foi campeã, mas bateu na trave. O torneio ainda contou com as participações da Tempra Esport, eliminada na primeira partida da repescagem, e da Virtus.pro, que até conseguiu boas atuações mas não foi párea para os franceses da BDS.

Agora, a próxima parada são os playoffs do Campeonato Europeu. A competição vai distribuir a premiação total de mais de €100 mil.

Confira todos os resultados do Six Major Europeu de novembro:

Sexta-feira (06/11)

Semifinal 1 – BDS Esport 2×1 Virtus.pro

Semifinal 2 – Team Empire 2×1 Tempra Esports

Lower Bracket – Virtus.pro 2×0 Tempra Esports

Sábado (07/11)

Final Upper Bracket – BDS Esport 1×2 Team Empire

Final Lower Bracket – Virtus.pro 0x2 BDS Esport

Domingo (08/11)



Grande Final – Team Empire 3×0 BDS Esport