Técnico do Barcelona revela como foi conversa para convencer Messi a ficar

O técnico Ronald Koeman revelou pela primeira vez como foi a conversa com Lionel Messi logo no início do trabalho, quando o camisa 10 estava decidido a deixar o Barcelona. O treinador disse que teve um papo direto e aberto com o craque.

“Já tinham me dito que ele estava infeliz [com a situação no clube]. Conversamos na casa dele, e ele me deu as razões para isso. Eu expliquei o que estava ao meu alcance para mudar: fui sincero, disse que a única coisa que eu podia mexer era no futebol; meu trabalho, meu sistema de jogo, a posição dele em campo, a sua importância como jogador. Também disse que a relação que ele tem com o clube não podia ser mudada. Ficar foi uma decisão tomada por ele”, disse Koeman ao jornal “Sport”.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

“Messi demonstrou ser uma pessoa muito ambiciosa, que sempre quer ganhar, que quer continuar como o melhor, ainda que tenha tido problemas com o clube”, acrescentou o treinador.

No início de agosto, Lionel Messi estava bastante desanimado com o Barcelona. Uma sequência de erros e escolhas questionáveis o fez concluir pela primeira vez em 12 anos uma temporada sem qualquer título oficial. E ela terminou da pior forma, com a goleada por 8 a 2 para o Bayern de Munique e eliminação nas quartas da Champions League.

O argentino conversou com a diretoria e com Koeman ainda nas férias e acabou surpreendendo o mundo ao anunciar, por meio de uma carta ao presidente Josep Maria Bartomeu, o desejo de sair.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Naquele momento, ele e seu estafe desejavam fazer uma cláusula que o liberava, caso desejasse deixar o clube, de pagar a multa rescisória de 700 milhões de euros. Ele entendia ter esse direito. Foi o início de uma batalha.

A diretoria alegou que a cláusula só poderia ter sido usado antes de junho. Messi e seu estafe responderam que o prolongamento da temporada até julho, por causa da pandemia do novo coronavírus, criaram uma situação nova e pediram bom senso.

Paralelamente a isso, os veículos de imprensa na Europa passaram a noticiar que Manchester City, Paris Saint-Germain e Inter de Milão estavam na corrida para contratá-lo. A vantagem era do time de Pep Guadiola.

Durante o impasse, Messi manifestou decepção com a diretoria de Bartomeu, o que colocou o dirigente contra a parede. O cartola até conseguiu manter o argentino no clube, mas não resistiu à crise. Acabou renunciando no mês passado.

As queixas de Messi em relação aos erros da temporada anterior não parecem ter sido consideradas. O time é apenas o oitavo colocado em LaLiga, embora lidere o Grupo G na Champions League, com 100% de aproveitamento, mas sem brilhar.