Tecnologia: Descubra e evolução dos computadores

A evolução dos computadores aconteceu no final do século XX e XXI. Assim como essas máquinas, a sociedade transformou-se sobretudo pelo fenômeno denominado globalização.

Vale ressaltar que os computadores são eletrônicos desenvolvidos para armazenar e oferecer informações aos usuários de modo automático.

Podendo aparecer em provas de vestibulares, assim como no Enem, vale a pena entender sobre a evolução tecnológica dos computadores, veja!

História do computador

Considerada uma das primeiras máquinas de computar o “ábaco”, foi criado no século V a.C na China. O objeto era uma espécie de calculadora e realizava operações algébricas.

Já no século XVII, John Napier matemático escocês cria a “Régua de cálculo” responsável por criar o primeiro objeto capaz de realizar cálculos logaritmos.

A partir daí, começa a brotar invenções, em 1640, o matemático francês Blaise Pascal cria a primeira máquina de calcular automática. Entretanto, a primeira calculadora de bolso foi criada pelo matemático alemão Gottfried Wilhelm Leibniz, o mesmo foi responsável pela criação do sistema de numeração binário conhecido como “Roda de Leibniz”.

Já George Boole (1815 – 1864) foi um dos responsáveis pela criação da lógica matemática, descoberta que tornou possível o aprendizado de circuitos eletrônicos e estrutura de computadores.

Posteriormente no século XIX, Charles Babbage (1791 – 1871) matemático inglês, considerado por alguns estudiosos o “Pai da informática” cria uma máquina analítica, comparada a computadores atuais.

Ao longo dos anos os computadores foram adaptando às máquinas a diversos cálculos matemáticos. O que foi fundamental para o desenvolvimento dos computadores que temos hoje em dia.

Também falamos sobre a história da web: Internet: Seu surgimento e a chegada no Brasil

Evolução dos computadores – Gerações

O computador passou por diversas transformações ao longo dos anos, dos séculos e teve vários mentores que contribuíram para a sua evolução.

Desse modo, segundo especialistas é possível dividir a evolução dos computadores em quatro fases, são elas:

Primeira geração (1951 – 1959)

Os computadores da primeira geração eram bem diferentes do que conhecemos hoje em dia.



A saber, eles eram gigantescos e funcionavam através de circuitos e válvulas eletrônicas. Seu uso era restrito e consumia enorme quantidade de energia.



Segunda Geração (1959 – 1965)

Na segunda geração o uso do computador começou a ser comercial. Ademais, as válvulas foram substituídas por transistores pois eram mais rápidos. Contudo, eles ainda eram imensos em tamanho.



Terceira Geração (1965 – 1975)

Nesse período, houve a substituição dos transistores por sistemas integrados.



Além disso, suas dimensões eram muito menores e ainda possuía maior capacidade de processamento. A partir daí, começou-se o uso pessoal, assim como a criação dos chips.

Quarta Geração – (1975 – Atualmente)

Com a tecnologia da informação em pleno desenvolvimento, os computadores ficaram menores, além disso, a velocidade e eficácia no processamento de dados aumenta.



Com a inserção dos microprocessadores a redução no consumo de energia é gigantesca. Por conta disso, sobretudo na década de 90, o comércio e utilização de computadores pessoais dispara.



Posteriormente, derivado de um avanço tecnológico surpreendente começam a surgir os primeiros computadores de mão. Isto é, smartphones, iPod, iPad, tablets, possuindo conexão com dados móveis e internet.



Como citamos acima, em decorrência da evolução tecnológica, a criação de computadores que antes demorava um bom tempo, atualmente pode levar meses apenas.



Por fim, alguns estudiosos atribuem a criação da “Quinta geração de computadores” devido o uso de supercomputadores por instituições como a NASA. Por conseguinte, nos últimos anos a evolução da robótica, da internet e da multimídia tem surpreendido o mundo.

E então, gostou de conhecer sobre o assunto?