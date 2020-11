A eliminação para o Cuiabá nas oitavas de final da Copa do Brasil gerou forte onda de críticas de torcedores do Botafogo nas redes sociais. Além de alguns membros da diretoria, os jogadores também foram alvos de manifestações de alvinegros. Entre eles, o zagueiro Rafael Forster.

O defensor, que entrou já no decorrer da partida que terminou em 0 a 0 na Arena Pantanal, foi personagem de uma polemica nas redes sociais horas após o confronto. Em troca de mensagens, o jogador rebateu as críticas de um torcedor no Instagram, e revelou que alguns nomes do elenco estão recebendo apenas parte dos salários há meses.

“Ô amigão, você queria o quê? Que eu saia driblando todo mundo? Que eu chutasse no gol? P***, para de encher o s**! Chato pra c****… Não entende p***a nenhuma de futebol e sai falando mal dos outros. Tu não sabe de nada e ainda quer falar de salário em dia?! Tu tá de sacanagem? Tem jogador que não recebe salário completo desde junho. O mês de outubro veio adiantado para alguns, queridão. Você não sabe de po*** nenhuma. Então para de falar me*** e vai cuidar da tua vida”, escreveu.

Alguns minutos depois, Forster usou sua conta na mesma rede social para amenizar a situação, e se desculpar com os torcedores do Botafogo.

Zagueiro Rafael Foster se manifestou em postagem no Instagram Reprodução/Instagram

Com a eliminação na Copa do Brasil, o Botafogo volta as suas atenções apenas para o Campeonato Brasileiro. Com 20 pontos, o Glorioso está a um ponto do Coritiba, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. O time carioca, no entanto, ainda tem uma partida a menos pelo primeiro turno. O próximo jogo da equipe acontecerá neste domingo (8), contra o Bahia, em Salvador.