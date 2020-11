Tendências do Mercado Online – Notícias Concursos

Tendências do ecommerce – A viabilização do mercado online

O ecommerce é uma tendência que viabiliza o empreendedorismo. Uma vez que o mercado online tem crescido muito nos últimos anos, ao passo que tem crescido o investimento de novos empreendedores nesse mercado.

Algumas categorias passaram a chamar a atenção dos consumidores, bem como a atrair investidores específicos.

A liderança em vendas no ecommerce sofre variações constantes. No entanto, não são somente os eletrônicos que vendem bastantes nesse segmento, conforme pensam muitos empreendedores.

Moda

Peças e acessórios de moda são mais vendidos atualmente, quando comparados com anos anteriores. Segundo uma pesquisa do Sebrae, desde 2013 a moda representa uma grande fatia do mercado, cerca de 13% das vendas online.

Cosméticos e Perfumaria

Comprar perfumes, maquiagens e até mesmo medicamentos pela internet já deixou muito consumidor inseguro. Ocorre que essa dinâmica tem mudado muito, e esses produtos representam cerca de 12% das vendas do varejo virtual.

Informática

Quase como um paradoxo, a informática não era comprada via internet até pouco tempo. Ocorre que nos últimos sete anos essa imagem do setor de informática e periféricos mudou e atualmente representa 9% das vendas ecommerce.

Assinaturas e livros

Os livros comprados pela internet também aumentaram, bem como as assinaturas de forma geral, incluindo de revistas e jornais. Sendo assim, com um crescimento gradual desde 2013, o ramo tem mostrado que está presente na briga pelo cliente, representando quase 9% das vendas online.

Eletrodomésticos e eletroeletrônicos

Os eletros ainda são os preferidos, mas não estão muito acima dos demais. Atualmente os eletros representam cerca de 14% das vendas, estando bem equiparados com a área de moda e acessórios.