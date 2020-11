“Tenho que continuar trabalhando no São Paulo”

Líder de assistências da equipe em 2020, Reinaldo vive grande fase e é um dos principais responsáveis pelo bom momento do São Paulo. Na atual temporada, foram 11 passes para gol que saíram dos pés do lateral. A fase do camisa 6 rendeu até elogios do técnico Fernando Diniz, que afirmou que o jogador pode disputar vaga na Seleção Brasileira.

Em entrevista ao Sportv, nesta segunda-feira, Reinaldo falou sobre o desejo de representar a seleção pentacampeã mundial, mas ressaltou que seu principal objetivo é conquistar títulos pelo Tricolor paulista.

“Tenho esperança sim (de ir para a Seleção Brasileira), mas como eu sempre falo, tenho que continuar trabalhando aqui no São Paulo. Tenho que manter o nível aqui, tenho um grande objetivo e sonho que é levantar uma taça com esse clube. Estou aqui desde 2013, vim para mostrar o meu trabalho. Tive dois empréstimos, voltei muito confiante para mostrar o meu trabalho, que está sendo bem feito desde 2018. Agora é focar ainda mais para conseguir o objetivo que eu tenho com o clube, que voltar a ser campeão”, destacou.

No último sábado, Reinaldo foi destaque na vitória do São Paulo sobre o Bahia. O defensor de 31 anos participou diretamente dos três gols do clube do Morumbi, cobrando o arremesso lateral que gerou o gol de bicicleta de Luciano e dando assistências para Arboleda e o camisa 11 nos outros tentos.

No Campeonato Brasileiro, o São Paulo está invicto há 14 jogos e ocupa a vice-liderança, com 41 pontos conquistados. Antes do bom momento, no entanto, o trabalho de Fernando Diniz recebeu críticas pelas precoces eliminações no Paulistão e na Libertadores. Reinaldo comentou a recente fase turbulenta da equipe e destacou o papel do treinador durante o período.

“Desde o ano passado, sabíamos que oscilávamos muito durante os jogos. O Diniz sempre falou que um time grande, com a camisa tão pesada quanto a do São Paulo, não pode oscilar tanto. Então botamos isso na cabeça, temos que manter um nível alto de futebol em todas as partidas, mesmo quando estamos pressionados. Diniz sempre falou para manter o nível parar com as oscilações para continuar fazendo um trabalho tranquilo. Agora estamos conseguindo isso, estamos oscilando bem menos”, relatou.

“Temos ainda que melhorar bastante, porque é um campeonato longo. Estamos no caminho certo, agora é trabalhar ainda mais. O Diniz foi um cara muito importante nesse processo de muitas críticas, todo mundo sabia que ele poderia contar com a gente, que a gente estava com ele, podia contar com o nosso esforço. Graças a Deus estamos em um caminho bom, mas sabemos que ainda não ganhamos nada. Estamos na briga, vamos buscar nossos objetivos, que estão muito próximos”, completou.

Por fim, Reinaldo ainda falou sobre o estilo do atual São Paulo. Segundo o lateral esquerdo, a movimentação no campo de ataque e a atenção mesmo quando a bola está longe de seu setor são os diferenciais da equipe.

“Nosso esquema é um que o Diniz vem implantando no dia a dia, nos treinamentos, e estamos fazendo muito bem. É agrupar muito pelo lado, seja o direito ou o esquerdo, com toques rápidos e movimentação. Nós temos muitos jogadores de mobilidade, que movimentam bastante ali na frente. Sempre que (a bola) está do lado direito, eu tenho que estar preparado, porque quando virar o jogo tenho que estar concentrado para terminar a jogada com cruzamentos, que ele (Diniz) pede sempre. Não só eu do lado esquerdo, mas também pelo direito, com o Juanfran ou Tchê Tchê. É um esquema que protege bastante, porque quando a jogada está do lado direito, eu tenho que estar fechando e dando opção para Luan e Daniel Alves”, concluiu.