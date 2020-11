The 100: as 10 melhores citações de Clarke ao longo da série

Imagem: The CW/Reprodução

The 100 deixou saudade. Ao longo de 7 temporadas repletas de conflitos emocionantes, o público conseguiu acompanhar a jornada de 100 escolhidos que vêm à Terra impulsionados por um projeto grandioso. Essa é a trama da série exibida pela emissora The CW.

Em meio a tantos, lá estava Clarke Griffin (Eliza Taylor), focando sua sobrevivência e a manutenção da espécie. É claro que, depois de muitos episódios e situações difíceis enfrentadas, a personagem teve belos discursos e pensamentos que vieram com o seu amadurecimento.

Nesta lista, veremos algumas das mais célebres e interessantes frases ditas por Clarke em The 100. Confira.

1. “A vida deve ser mais do que apenas sobreviver.”

Fonte: The CW

Para abrir a lista, uma fala bastante profunda e curiosa. Clarke faz esse comentário a Lexa (Alycia Debnam-Carey) durante a 2ª temporada da série. Preocupada com diversas questões pertinentes, ela quer que seu povo não apenas sobreviva, mas seja capaz de viver de verdade. Vale lembrar que Lexa concorda com ela até certo ponto.

2. “Podemos permitir que as coisas ruins que aconteceram conosco definam quem somos. Ou podemos apenas definir quem somos.”

Fonte: The CW

O quote foi tirado da 6ª temporada da série, quando Clarke e seus amigos enfrentam duas vezes a destruição de seu planeta. Eles fazem diversas coisas terríveis em nome da sobrevivência, mas ela não quer que isso a defina nem atrapalhe sua jornada.

3. “Eu pensava que brigar era o que fazíamos, mas agora estou preocupada com o que somos.”

Fonte: The CW

Na 7ª temporada de The 100, a final, fica muito claro que Clarke está cansada de lutar por sua sobrevivência. Durante uma conversa com Gaia (Tati Gabrielle), ela revela que não tem mais tanta certeza a respeito do que já havia feito em nome disso.

4. “Não se Preocupe, Murphy. O inferno já é grande o suficiente para nós dois.”

Fonte: The CW

A melhor coisa na personalidade de Clarke é que ela sabe muito bem o que está fazendo e aceita isso de bom grado. Ela também entende que as consequências de suas ações algum dia a alcançarão. Nesse sentido, a frase dita a Murphy faz sentido.

5. “Não quero enfrentar nada disso. Tudo o que penso a cada dia é como vamos manter todos vivos.”

Fonte: The CW

Os primeiros episódios da série são bastante complicados para a jovem Clarke, que quer apenas ser ouvida. Quando ela percebe tudo de ruim que eles têm de fazer para sobreviver, diz isso a Bellamy (Bob Morley) enquanto pede ajuda. Muito propício, não é?

6. “Você não alivia sua dor; você a supera.”

Fonte: The CW

Algo que Clarke aprende ao longo da série, depois de todos os tapas que leva, é que as dores não são aliviadas, e sim superadas. Essa constatação vem depois de enfrentar a perigosa ALIE, percebendo que a dor das pessoas é uma parte fundamental de quem elas são.

7. “Você está nos observando, mas ainda não viu nada.”

Fonte: The CW

Na 2ª temporada, Clarke mostra à mãe quem está no comando e assume esse mesmo papel com os principais inimigos da época. A frase é dita em um contexto bastante otimista frente aos líderes de Mount Weather que duvidam da capacidade dela.

8. “Você respira uma vez, depois outra. É isso.”

Fonte: The CW

Ainda no contexto otimista, depois de passar por muitas provações, na 7ª temporada de The 100 Russell (JR Bourne) questiona Clarke sobre como ela conseguiu chegar àquele ponto. A resposta é simples, mas muito espontânea e interessante.

9. “Você diz que ter sentimentos me deixa fraca, mas você é fraca por escondê-los.”

Fonte: The CW

Durante a 2ª temporada, Lexa questiona Clarke com relação ao que elas enfrentarão em uma batalha que se aproxima. Lexa diz que sentimentalismos devem ficar de lado, pois fazem de Clarke uma pessoa fraca. E essa é a resposta ouvida.

10. “Eu tentei ser uma pessoa correta.”

Fonte: The CW

Para finalizar, essa citação resume muito bem a personalidade de Clarke durante todas as temporadas de The 100. A personagem tenta diversas vezes ser uma pessoa correta, mesmo sendo obrigada, em alguns momentos, a não ser.