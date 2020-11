The Batman: fotos revelam novo visual da batcaverna

Novas fotos do set de The Batman revelam alguns detalhes da nova batcaverna. As imagens foram feitas pelo Daily Mail UK, e mostram a parte externa do cenário criado para o esconderijo do Homem-Morcego.

Confira:

Visão externa da batcavernaFonte: Daily Mail UK/Reprodução

Cenário será o novo esconderijo do Cavaleiro das TrevasFonte: Daily Mail UK/Reprodução

Mesmo não sendo possível conferir o interior, as imagens destacam a grandiosidade do set construído para o filme. O cenário conta com um penhasco coberto de árvores, com uma face de rocha íngreme que desce para um corpo de água.

A abertura deve corresponder à entrada da batcaverna, e também é possível ver um estreito caminho de pedras com um acesso pelo lado esquerdo.

Também foram divulgadas imagens de outros cenários criados para a Gotham City do filme. As fotos mostram um local que parece com uma praça coberta de neve, um pedaço de uma avenida com trilhos de metrô por cima e prédios com as paredes pretas, provavelmente após alguma explosão.

Detalhes do set de uma praça em ‘The Batman’Fonte: Daily Mail UK/Reprodução

A equipe do longa criou pedaços de Gotham City para a gravação de algumas cenasFonte: Daily Mail UK/Reprodução

Cenário carbonizado, provavelmente após alguma sequência de açãoFonte: Daily Mail UK/Reprodução

The Batman tem Robert Pattinson no papel de Bruce Wayne/Batman. O elenco conta ainda com Zoë Kravitz como Mulher-Gato, Paul Dano como Charada, Colin Farrell como Pinguim, Jeffrey Wright como James Gordon e Andy Serkis como o mordomo Alfred.

O longa tem direção de Matt Reeves (Planeta dos Macacos: A Guerra), que também assina o roteiro ao lado de Mattson Tomlin (Power).

The Batman estreia no dia 4 de março de 2022.