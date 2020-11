The Boys: 10 diferenças de Homelander dos quadrinhos para a série

O Homelander, ou Capitão Pátria, com certeza é um dos personagens mais odiados em séries de super-heróis, tanto pelo público de The Boys quanto pelo próprio grupo liderado por Billy Butcher.

Na série do Amazon Prime Video, ele é um verdadeiro vilão, sem escrúpulos, que não se importa verdadeiramente com ninguém. Exatamente ao contrário do que ele aparenta ser para a população dos Estados Unidos.

Nas HQs da Dynamite Entertainment, na qual a série se inspira, os fatos, de uma maneira geral, não são tão diferentes. Homelander continua sendo uma grande ameaça, porém algumas coisas acontecem de maneira diferente, chegando até mesmo perto de uma certa redenção para o personagem.

Confira uma lista com 10 diferenças entre as HQs e a série sobre a história do Capitão Pátria.

Cuidado: possíveis spoilers à frente.

1. Black Noir é um clone de Homelander

Nas HQs, o misterioso Black Noir se revela como um clone de Homelander. Ele foi criado como um plano de contenção da Vought caso Homelander fugisse do controle. No entanto, Black Noir revela ser mais desumano que o próprio Capitão Pátria. Na série, esse não é o caso.

2. Ele se transforma em um assassino em massa

Na série, por enquanto, o personagem é mais contido, matando poucas pessoas; porém, isso é algo que ainda pode acontecer no programa, já que nas HQs Homelander acredita que precisa tomar o controle do governo e, então, ele acaba matando praticamente todos dentro da Casa Branca. Será que teremos esse arco no futuro da série?

3. Ele mata acidentalmente um dos Sete

Durante a infame cena na qual Homelander deixa os passageiros de um avião morrerem, nos quadrinhos, um dos Sete, o Mr. Marathon, acaba tentando convencer Homelander a ajudar a salvá-los. Mr. Marathon fica preso à Homelander enquanto ele voava para derrubar o avião. Com isso, Mr. Marathon também se torna uma das vítimas.

4. Ele tortura os passageiros do avião

Também na cena do avião, Homelander se comporta de uma maneira um pouco diferente nas HQs. Lá, ao abrir uma das portas, ele mata algumas crianças. Os passageiros ficam em pânico e começar a gritar. Homelander manda eles calarem a boca com um grito que machuca seus ouvidos. Além disso, ele ataca a parte de trás do avião para derrubá-lo — o que acaba matando o Mr. Marathon também.

5. Ele se arrepende de algumas ações

Na cena da tomada da Casa Branca, Black Noir revela ser o seu clone. A revelação acaba mexendo com Homelander, que mostra remorso em ter matado tantas pessoas. Será que veremos esse sentimento também na série?

6. Homelander tem um ato de expiação

Também na cena da Casa Branca, ao apresentar remorso, Homelander ataca Black Noir, que estava agindo de maneira descontrolada, como se fosse o próprio Capitão Pátria. Homelander morre na luta, mas deixa Black Noir mais fraco para que Butcher o mate em seguida.

7. Homelander tem respeito por Butcher

Nas HQs, o supe tem um pouco mais de respeito por Billy Butcher. Talvez pelo fato dos The Boys possuírem também o Composto V em seus sangues, fazendo Butcher ser mais “parecido” com Homelander.

8. Uma trégua com os The Boys

Nos quadrinhos, Homelander entrega Lamplighter, que havia matado os netos de Malloty, para os The Boys poderem fazer o que quiser com ele. Em troca, ele pede uma trégua entre os supes e o grupo de Butcher, já que ele percebe que tanto para ele quanto para a Vought essa paz pode ser importante.

9. Ele tem um pouco mais de moralidade

Enquanto na série Homelander não se preocupa com o passado nazista de Stormfront, nas HQs ele se preocupa quando começam a chantageá-lo com fotos suas cometendo alguns crimes — na verdade, era o Black Noir. Pelas fotos, ele julga que foi longe demais e se arrepende.

10. Ele mata uma família inteira

Na série, o Capitão Pátria derruba o avião no qual estava o senador que descobriu sobre o Composto V. Mas nas HQs ele mata uma família inteira que estava em um carro e simplesmente pelo fato de que ele poderia matar, assim como uma pessoa esmaga um mosquito na parede. Tenso!