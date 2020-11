The Boys: 10 heróis da DC que Stormfront poderia vencer (ou não)

Stormfront, ou Tempesta, sempre foi uma das personagens mais intrigantes da série The Boys, baseada nos quadrinhos homônimos. Esse destaque vem até antes da série, já que nas HQs a personagem é na verdade um homem. Sua coragem e sua personalidade bruta permitem que ela vença quase qualquer um na maioria dos dias.

Mas como será que ela se sairia contra alguns heróis da DC? É o que vamos descobrir hoje.

(Fonte: Amazon/Divulgação)Fonte: Amazon

5 heróis da DC que Stormfront poderia vencer

1. Starfire

Starfire, de Jovens Titãs, é um membro importante da equipe, principalmente pela superforça. Ela já conseguiu derrotar vilões e sempre defendeu os inocentes, porém não há como negar que Tempesta poderia vencê-la por conta de seus instintos assassinos.

2. Gladiador Dourado

Da mesma forma, achamos que a heroína de The Boys também venceria uma batalha contra o Gladiador Dourado. Por mais que ele seja um dos membros mais valiosos da Liga da Justiça, a verdade é que nem sempre ele leva as coisas a sério, e subestimar Tempesta seria, provavelmente, seu último erro.

3. Coringa

O mestre dos disfarces também perderia em uma batalha contra Stormfront. Ele é conhecido por seus truques e sua insanidade, mas nunca enfrentou alguém com o poder da heroína. A verdade é que essa batalha provavelmente seria bem rápida em favor de Tempesta.

(Fonte: Warner Bros./Divulgação)Fonte: Warner

4. Batgirl

Aqui, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Uma eventual luta entre Stormfront e Batgirl seria, sem dúvida, uma das melhores coisas já produzidas pela DC. Ela é uma das vigilantes mais fortes de Gotham e já passou por muitos traumas, o que só aumentou sua força, mas os poderes de Stormfront ainda levariam vantagem nesse embate.

5. Batman

Já que estamos falando da Batgirl, não podemos deixar de citar o maior herói de Gotham City. As habilidades de Batman permitem que ele proteja a cidade e esteja sempre disposto a impedir qualquer vilão que cruze seu caminho. Mas, como você já sabe, ele não tem poderes. E essa seria uma das maiores vantagens da heroína de The Boys.

Agora que você já sabe quais são os heróis da DC que poderiam ser vencidos por Stormfront, vamos virar o jogo.

(Fonte: Warner Bros/Divulgação)Fonte: Warner

5 heróis que conseguiriam derrotar Stormfront

1. Supergirl

Supergirl chegou na Terra quando ainda era adolescente e se juntou à tradição familiar de salvar o mundo. Em suas aventuras, ela já provou ser capaz de enfrentar qualquer vilão que ousou desafiá-la. Não teria como Stormfront conseguir vencer as habilidades de luta de Supergirl.

2. Sinestro

O inimigo do Lanterna Verde também poderia vencê-la — até com facilidade. Seu anel movido pela força do medo o torna um oponente difícil de ser derrotado pela maioria dos super-heróis; logo, ele conseguiria se defender dos ataques de Tempesta e destruí-la.

3. Donna Troy

Donna Troy foi a primeira Mulher-Maravilha e luta contra o mal há muitas décadas. Na verdade, ela até já ficou no lugar de sua tutora por um tempo, sendo uma das heroínas mais desenvolvidas da DC. O poder das Amazonas e suas habilidades de combate seriam demais para Stormfront lidar.

(Fonte: DC Universe/Divulgação)Fonte: DC Comics

4. Mulher-Maravilha

Falando da Mulher-Maravilha, Diana Prince também conseguiria destruir Stormfront. Por mais que ela nem sempre seja a heroína mais poderosa, sua linhagem de gladiadoras a torna uma combatente mortal.

5. Super-Homem

Por último, temos o principal herói da DC. Superman sempre esteve na linha de frente do combate ao mal e já lutou contra praticamente todos os vilões deste universo. Ele é um dos personagens mais poderosos dos quadrinhos e das telonas, portanto pouquíssimos personagens sairiam ilesos de uma batalha contra ele.

Você concorda com nossa lista de heróis da DC que poderiam (ou não) derrotar Tempesta? Deixe seu comentário e aproveite para tirar suas principais dúvidas sobre The Boys.