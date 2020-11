The Boys: final pode ser tão controverso quanto o de Game of Thrones

Atenção: spoilers pesados à frente!

A série The Boys pode ter um final que enfureceria os fãs mais do que o de Game of Thrones! Em 2019, o final de uma das séries mais assistidas de todos os tempos decepcionou os espectadores ansiosos, enquanto Jon Snow assassinava a aclamada rainha Daenerys Targaryen para assumir o trono de Westeros, rejeitava a coroa e voltava ao seu posto como guardião da Muralha.

Então, parece difícil imaginar que algo seja ainda mais intenso e controverso, certo? Bem… pense novamente!

(Fonte: Amazon/Divulgação)Fonte: Amazon

Final de The Boys pode decepcionar

Embora a série nem sempre siga os quadrinhos, a produção do Amazon Prime Video pode seguir o mesmo fim das HQs, o que chocaria muitas pessoas.

Afinal, na história desenhada, os The Boys estão em uma espécie de transe por conta do composto V, o que os leva a tomar algumas decisões precipitadas. Com isso, Butcher assassina brutalmente Mother’s Milk, Frenchie e a Female.

Então, Hughie, o único sobrevivente do grupo, mata Butcher, salvando milhões de pessoas. Logo, o final seria um banho de sangue muito parecido com o último episódio de Game of Thrones. E igualmente controverso.

Por mais que o lado negro de Daenerys tenha sido revelado, sua morte prematura foi uma verdadeira decepção para quem acompanhou sua longa jornada de Essos até o reino do outro lado do mundo, Westeros.

Até o momento, na série, o composto V não parece voltar a ser relevante, mas não há como descartar definitivamente essa possibilidade. Na verdade, esse final verdadeiro poderia até mesmo ser uma forma de impressionar os fãs e críticos, embora possa gerar alguma revolta por conta das mortes de alguns dos personagens favoritos.

Enquanto The Boys caminha para iniciar a produção de sua 3ª temporada, só nos resta esperar para ver o que a mente criativa dos diretores reserva para os super-heróis.

O que você acha que vai acontecer? Termos o mesmo final das HQs? Deixe sua opinião abaixo!