The Boys: grupo de apoio a Trump usa figura de Homelander em manifestação

Durante uma manifestação a favor do, em breve, ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apoiadores do governo usaram a imagem do herói Homelander, da série The Boys, para criar uma nova narrativa.

Em uma foto compartilhada pelo Twitter, vê-se a imagem de Trump, por meio de uma máscara, com o uniforme de Homelander, prendendo o presidente eleito, Joe Biden.

A manifestação teria ocorrido no sábado, 14 de novembro, na Avenida Pennsylvania, na capital Washington, do lado de fora do edifício John A. Wilson. O local é conhecido por ser a sede oficial da prefeitura da cidade.

No entanto, pessoas envolvidas diretamente com a série do Amazon Prime Video se manifestaram pelas redes sociais após a imagem repercutir. É o caso do showrunner de The Boys, Eric Kripke, que compartilhou a foto com um questionamento aos apoiadores de Donald Trump. “Hum… será que eles estão realmente assistindo à série?”, escreveu.

Confira:

Antony Starr, intérprete do herói em The Boys, também manifestou seu descontentamento com o uso inapropriado da figura de seu personagem. “A arte do idiota ignorante”, comentou sobre o assunto.

Já Darick Robertson, co-criador dos quadrinhos originais de The Boys, publicou que os apoiadores de Trump não entendiam sobre o que Homelander representava no universo da série.

Na série The Boys, o personagem Homelander é conhecido por ser um dos grandes vilões, embora mantenha na superfície o status de super-herói. Assim como nos quadrinhos, também desenvolvidos por Garth Ennis, o personagem cria o caos, não a justiça.

Dessa forma, é notável como essa releitura do Superman usa todos os seus poderes para tirar vantagens e conquistar seus objetivos, que na maioria das vezes mostram certos desvios de caráter.

The Boys já tem duas temporadas inteiramente disponíveis no streaming do Amazon Prime Video.