The Good Doctor 4×2: luta contra a Covid-19 continua (RECAP)

O 2º episódio da 4ª temporada de The Good Doctor continua a se aprofundar no combate à pandemia de Covid-19, que começou a ser abordado no episódio de estreia da temporada.

Shaun precisa aprender a lidar com o desconhecido vírus ao mesmo tempo em que precisa manter distância de Lea para mantê-la segura. Porém, essa distância pode acabar atrapalhando o relacionamento do casal.

Confira o recap de The Good Doctor 4×2.

(ABC/Reprodução)Fonte: Spoiler TV

O episódio começa com Shaun em sua cama, enquanto Lea está na tela do notebook ao lado dele. No hospital, Deena acaba se tornando uma das pacientes. Claire encontra o colar de um de seus pacientes que morreram e o entrega para a filha da vítima.

Shaun aparece tratando de outro paciente, Mark, que está com a oxigenação abaixo do normal. Sua esposa assiste aterrorizada pelo Facetime. Shaun acredita que ele está com um coágulo no pulmão que dificulta a respiração do paciente. Eles o transferem do quarto para a UTI.

(ABC/Reprodução)Fonte: Spoiler TV

Em casa, Aaron aparece preocupado e com dificuldades para dormir. Ele aparece jogando videogame às 3h da madrugada.

Outro que aparece preocupado é Shaun. Ele revela à Claire, na sala da diretoria, que ligou três vezes seguidas para Lea, que não atendeu.

Mais tarde, em casa, Shaun conversa com Alex sobre o relacionamento com Mia. Lá, Lea liga para Shaun e revela que estava com dor de garganta. Ela fez o exame para Covid-19, porém, o resultado deu negativo.

(ABC/Reprodução)Fonte: Spoiler TV

Alex recebe uma ligação de seu filho e o médico comenta sobre a sua paciente grávida. No entanto, o filho de Alex não parece muito animado com o pai e desliga o telefone.

No hospital, a esposa de Mark ataca Shaun, chamando-o de inútil. O médico a culpa por contaminar Mark, já que ele não saiu de seu apartamento.

Aaron está em seu quarto, quando ouve algumas pedras baterem em sua janela. É Shaun buscando conselhos sobre seu relacionamento com Lea. Os dois conversam.

(ABC/Reprodução)Fonte: Spoiler TV

Morgan encontra Deena e revela que ela está com baixa oxigenação e que precisará de um respirador.

Aaron conversa com sua esposa e se diz preocupado por estar em casa sem poder fazer nada, enquanto pessoas estão morrendo.

No dia seguinte, Shaun fala com a esposa de Mark por telefone e revela que eles precisaram amputar o pé de Mark, mas que ele ainda está vivo, no respirador.

Audrey se reúne com Morgan e com o filho de Deena através do Facetime para que ele se despeça de sua mãe, que faleceu devido à Covid.

(ABC/Reprodução)Fonte: Spoiler TV

Algumas semanas depois, Mark deixa o hospital ao lado de sua esposa, enquanto a equipe o aplaude.

No final, tudo volta a ficar bem. Alex reencontra sua esposa, Claire e Audrey conversam sobre Melendez, e Shaun e Lea finalmente podem ficar juntos novamente.