The Good Doctor 4×3: conheça os novos personagens (RECAP)

A 4ª temporada de The Good Doctor começou em um mundo pós-Covid. O terceiro episódio, lançado nesta segunda-feira (16), apresentou alguns novos personagens que oferecem dinâmicas diferentes para a equipe do hospital.

Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes do episódio 4×3 de The Good Doctor

Depois das entrevistas, seis candidatos ofuscaram Shaun, Park e Clakre. Entre eles, o destaque vai para Will Hooper, um homem arrogante e atleta, e John Lundberg, que, embora inteligente, não se deu bem com os outros residentes e retirou sua candidatura.

Os médicos que seguiram em frente incluem Jordan Allen, já que ela impressionou Andrews ao questionar suas opiniões médicas na frente de uma jovem de 17 anos que desejava uma cirurgia de aumento nos seios, apesar de sua idade.

Além disso, Asher Wolke também é um dos novatos que merecem destaque em The Good Doctor. Seu entusiasmo e personalidade ofuscaram Lim e Claire durante um transplante cardíaco. Da mesma forma, ele também conta com um passado interessante, sendo um ateu com complexo de Deus. Wolke deixou sua comunidade religiosa aos 18 anos, entrou na faculdade de medicina e começou a sair com outros homens.

Os residentes não ficaram tão impressionados com os outros dois candidatos. Olívia Jackson não parece ser uma médica confiante, enquanto Enrique Guerin apareceu para a entrevista em um moletom e roupa de banho! Apesar de sua óbvia falta de profissionalismo, os dois parecem promissores e recebem mais uma chance de provar suas habilidades de integrar a equipe do hospital.

(Fonte: ABC/Divulgação)Fonte: ABC

Em outro polo da história, Shaun insulta Lea ao insinuar que gosta de seu corpo, mas não de sua voz. Então, Jordan, Enrique e Glassman o convencem a pedir desculpas para a sua namorada, dizendo que sua voz é um conforto para ele. O que parece um pouco insuficiente depois de tudo, não é mesmo?

De forma geral, o episódio 4×3 não trouxe grandes reviravoltas e serviu como uma forma de apresentar os novos personagens, criando o cenário para que eles se ajustem à rotina do hospital. Porém, se os outros residentes deixarão seu preconceito de lado para trabalharem juntos, ainda não é possível saber.

O quarto episódio da série será transmitido na próxima segunda-feira (23), então fique de olho para saber mais.

