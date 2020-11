The Good Doctor 4×4: Lea e Shaun vão morar juntos de novo (RECAP)

A 4ª temporada de The Good Doctor trouxe avanços para muitos personagens. O maior deles é, sem dúvidas, a decisão de Lea de morar com Shaun mais uma vez. Depois de pensar muito sobre o assunto, ela concluiu que não se imagina vivendo com nenhuma outra pessoa e volta para o apartamento.

Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes do episódio 4×4 de The Good Doctor

Morar juntos mais uma vez não é uma decisão fácil. Afinal, Lea ainda tem dificuldades para confiar em Shaun e o relacionamento deles está muito diferente agora. Porém, ela decide que pode trabalhar nessa confiança enquanto os dois estão sob o mesmo teto.

Enquanto isso, no hospital, Park se atrasa para o trabalho e diz que seu pneu furou, mas Morgan sabe que ele está mentindo. Quando os dois conversam, ele conta ter se atrasado devido à finalização do seu divórcio e revela estar morando em um motel pelas últimas semanas. Então, Shaun e Lea não são os únicos a morar juntos: Morgan oferece seu quarto de hóspedes para Park.

Além dessas mudanças, The Good Doctor trouxe também outra surpresa conforme descobrimos que o Dr. Andrews é, na verdade, tio de Olivia! Shaun descobre a informação e decide aprender mais sobre o passado de Olivia para ter certeza de como foi seu processo de admissão no Hospital Bonaventure.

(Fonte: ABC/Divulgação)Fonte: ABC

Enquanto isso, ele percebe também que precisa se adaptar aos seus residentes, já que seu método de ensino nem sempre é eficiente. Olivia precisa de mais atenção para se tornar uma boa médica e ele decide ser esse porto seguro em sua carreira.

E as surpresas não acabam por aí! A série decidiu revelar também um pouco mais sobre o passado de Jordan. Em vez de ser cirurgiã, ela quase se casou com um oficial do exército e pretendia se mudar com ele para a Alemanha. Porém, o relacionamento não deu certo e ela optou por exercer o seu talento como médica.

O episódio 4×4 foi repleto de emoções enquanto mergulhamos no passado de alguns dos nossos personagens favoritos. O parentesco de Olivia e Andrews, o status de colegas de quarto de Morgan e Park e, principalmente, o avanço no relacionamento de Shaun e Lea devem trazer novos desafios para os médicos. Afinal, salvar vidas não é emocionante o suficiente, certo?

O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios de The Good Doctor?