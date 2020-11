The Legend of Zelda: confira belíssimas artes de Link e Ganon

O ilustrador freelancer Dave Rapoza, conhecido por ter retratado, em outras oportunidades, títulos como The Witcher, LoL e Fortnite, compartilhou fan arts inéditas de The Legend of Zelda, recriando os personagens Link e Ganon de uma maneira completamente detalhista.

(Fonte: Dave Rapoza/Reprodução)Fonte: Dave Rapoza

No segundo retrato, o artista trouxe uma das poderosas mutações do vilão Ganondorf, em que se transforma em uma enorme e assustadora fera parecida com um javali. Sempre mencionado nos jogos de Zelda, inclusive trazendo duas aparições macabras em Breath of the Wild, com o surgimento da versão Calamity e Dark Beast, o antagonista da franquia parece estar em sua melhor forma nas mãos de Rapoza.

(Fonte: Dave Rapoza/Reprodução)Fonte: Dave Rapoza

Caso você queira conhecer um pouco mais do trabalho de Rapozo, todas as suas artes são compartilhadas em seu site oficial, onde é possível encontrar diversas ilustrações com temas ligados à cultura pop.