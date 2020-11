The Mandalorian 2×2: Baby Yoda e Mando em busca dos mandalorianos (RECAP)

O público que acompanha The Mandalorian criticou o episódio de estreia da 2ª temporada da série ao enfatizar que a Criança, popularmente conhecido como Baby Yoda, pouco apareceu no capítulo.

Agora, os fãs da pequena criatura não poderão reclamar, já que o 2º capítulo da temporada trouxe muito mais do personagem em um episódio recheado de monstros do universo Star Wars.

Confira o recap de “The Passenger”, o 2º episódio da 2ª temporada de The Mandalorian.

(Lucasfilm/Reprodução)Fonte: Den of Geek

Mando é emboscado no caminho de volta para Mos Eisley. Ele tem seu speeder derrubado por alguns caçadores que tentam roubar o Baby Yoda. Mando usa os controles remotos do seu jetpack para derrotar seu inimigo.

Mando chega em Mos Eisley e conhece Peli Motto. Ela está jogando com um ser chamado Dr. Mandíbula. Peli e diz que, se Mando ganhar no jogo, ela ajuda com informações sobre os mandalorianos.

Peli revela que existe um esconderijo de mandalorianos na galáxia, e indica um contato que pode ajudá-lo a encontrar. Mando precisará transportar uma fêmea anfíbia que precisa levar seus ovos para seu planeta natal para serem fertilizados. Porém, ele terá que viajar lentamente até lá, já que a viagem pelo hiperespaço poderá danificar o material.

(Lucasfilm/Reprodução)Fonte: Tech Radar

Na Razor Crest, durante a viagem, Baby Yoda sente-se atraído pelos ovos e Mando o pega comendo um deles. Pouco depois, o alarma da Razor Crest dispara quando alguns oficiais em suas X-Wings querem parar a nave para verificar algumas informações para a Nova República.

Os pilotos questionam Mando, que precisa provar que a nave não tem nenhuma ligação com o império. Mando acaba recuando para um planeta próximo com as X-Wings ameaçando atirar nele. Na fuga, a Razor Crest acaba caindo em uma caverna no planeta congelado.

Mando vê a nave com um buraco em seu casco e Baby Yoda comendo outro dos ovos. A “lady frog” consegue se comunicar com Mando através do dróide e pede para que ele honre seu compromisso em levá-la até ao planeta onde seu marido a espera, já que aqueles ovos são necessários para que sua espécie não entre em extinção.

(Lucasfilm/Reprodução)Fonte: Tech Radar

Mando sai para arrumar a nave, enquanto Lady Frog aproveita uma fonte de águas termais e o Baby Yoda sai atrás de comida. Ele encontra alguns ovos, abre um e encontra um filhote de aranha gigante. Ele a come e os outros ovos eclodem. Várias aranhas gigantes os atacam. Todos correm para a nave e Mando usa a Razor Crest para derrubar a caverna e se salvarem. As duas X-Wings aparecem para matar algumas das aranhas que sobraram.

(Lucasfilm/Reprodução)Fonte: Tech Radar

Depois, os dois pilotos também ajudam Mando a consertar o casco da nave. Eles conseguem arrumar a cabine da nave e partem para o espaço somente com ela pressurizada e a porta de trás aberta. Baby Yoda come outro dos ovos.

O que você acha que ainda vai acontecer na 2ª temporada de The Mandalorian?