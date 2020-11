The Mandalorian 2×3: Bo-Katan Kryze está de volta! (RECAP)

Faltam poucos dias para o lançamento do Disney+ no Brasil e a 2ª temporada de The Mandalorian continua surpreendendo os fãs. Depois de descobrirmos alguns hábitos alimentares questionáveis do Baby Yoda, o novo episódio apresentou A Herdeira e é um prato cheio para quem é fã de A Guerra dos Clones.

Confira o recap completo a seguir!

Saiba mais sobre The Mandalorian 2×3

O episódio foi disponibilizado nesta sexta-feira (13) no Disney Plus dos Estados Unidos e já deve chegar com a plataforma de streaming no dia 17 de novembro.

Depois de chegarem na lua de Trask, Baby Yoda e Mando são resgatados por Bo-Katan Kryze, Koska Reeves e Axe Wives. Bo é um rosto familiar, afinal, foi uma personagem importante de Guerra dos Clones. Ela revela que os membros do clã Kryze estão em Trask para recuperar algumas armas pertencentes ao planeta Mandalore.

Além disso, ela também pede para Mando encontrar o antigo Jedi Ahsoka Tano, também já conhecido pelos fãs da franquia de Star Wars. Aparentemente, ele está no planeta Corvus, na cidade de Calodan.

Enquanto isso, descobrimos também que o bando com quem Mando estava na primeira temporada é, na verdade, um grupo de fundamentalistas que se libertou na sociedade Mandaloriana. Segundo Bo-Katan, eles querem restaurar o “Modo Antigo”. Ou seja, os costumes conservadores, como nunca tirar o capacete ao redor de outras pessoas.

(Fonte: Disney/Divulgação)Fonte: Disney

Além disso, Mando acredita que o planeta de The Mandalorian esta amaldiçoado e todos os viajantes morrem. Porém, isso deve ser uma crença errada, disseminadas pelo Império para manter os mandalorianos divididos para evitar a retomada do planeta.

Depois que mando e o clã Kryze invadem o planeta, Moff Gideon ordena a destruição da tripulação de voo e a queda do avião para que os mandalorianos não consigam as armas. Dessa forma, podemos imaginar que Gideon também preza pelo Modo Antigo e não vai medir esforços pela tradição.

Por último, Bo-Katan descobre que Gideon possui o sabre de luz negro, então ele se torna seu próximo alvo. Afinal, ela precisa dessa arma para reunir todos os clãs de The Mandalorian.

A ação está cada vez mais presente nessa 2ª temporada de The Mandalorian, enquanto descobrimos novos planetas e inimigos. Vale lembrar que o serviço de streaming Disney+ chega ao Brasil no dia 17 de novembro e a primeira temporada completa e os novos episódios da série já estarão disponíveis.

