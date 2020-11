The Mandalorian 2×4: Cara Dune finalmente está de volta! (RECAP)

No episódio 2×4 de The Mandalorian, uma das personagens mais interessantes da série está de volta: Cara Dune! Porém, era esperado que Ahsoka voltasse com ela, o que não parece estar nos planos dos criadores.

Porém, ver Dune, Mando e Greeg finalmente reunidos é uma vitória que podemos comemorar! Quer saber o que aconteceu no episódio desta semana? Confira o recap completo a seguir.

Mais detalhes sobre o novo episódio de The Mandalorian

Não há dúvidas de que essa série foi um dos motivos pelos quais a plataforma de streaming Disney+ foi tão aguardada. E que alívio poder acompanhar os episódios semanais com esse conforto, não é? Principalmente agora que as coisas estão começando a tomar rumos mais interessantes para os personagens.

Neste episódio, Mando e sua equipe conseguem se infiltrar em uma das sedes do Império. Lá, eles descobrem uma tentativa de clonar o projeto do qual Baby Yoda já fez parte! Porém, eles descobrem que toda a maldade do planeta Navarro está, cada vez mais, sendo substituída por uma paz e calmaria bem… estranhas!

Então, temos Cara Dune de volta. Conforme eles descobrem, essa paz foi estabelecida depois de muita luta por parte de Greef Karga e a ex-líder da Rebelião. Porém, ainda existem alguns Imperadores restantes que precisam ser eliminados.

De forma geral, o episódio 2×4 foi um retorno às origens do universo de Star Wars e o próprio tom da série The Mandalorian. Depois de algumas cenas confusas, vemos Mythrol, congelado por Mando em carbono. Além disso, temos também as lutas já esperadas contra o Império e, por último, um lembrete de por que Greef é um dos personagens mais durões da série.

(Fonte: Disney/Divulgação)Fonte: Disney

Mando, Cara e Greef claramente sentiam saudades uns dos outros. Portanto, essa dinâmica de reunião da equipe pode caminhar de duas formas, sendo o sucesso ou o fracasso na missão de derrotar o Império de uma vez por todas.

Outro grande destaque do episódio é a cena final, uma batalha emocionante que resulta na fuga de Razor Crest, pulando da aeronave para o céu aberto. Embora seja um episódio sem muitos acontecimentos, o ressurgimento dos Jedis na semana passada e a reunião do trio favorito da 1ª temporada, com certeza, não podem passar batidos!

E aí, o que você acha que vai acontecer nos próximos episódios de The Mandalorian? Fique de olho no Disney+ para conferir todos os lançamentos!