The Mandalorian 2×5: Jedi Ashoka Tano finalmente chegou! (RECAP)

A 2ª temporada de The Mandalorian trouxe para as telas uma personagem das séries animadas do universo Star Wars: a Jedi Ashoka Tano! Interpretada por Rosario Dawson, a guerreira é conhecida nos desenhos e veio para o live-action pela primeira vez na história da franquia.

Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes do episódio 2×5 de The Mandalorian

Um dos grandes destaques da temporada é o foco em personagens que costumavam ser considerados irrelevantes. Dessa forma, o Disney+ consegue explorar o universo de Star Wars com mais afinco e ajudar os fãs a mergulharem mais nos detalhes de todos os planetas criados.

Desta vez, mergulhamos no passado de Grogu e o massacre durante a Guerra dos Clones. A série mostra como Din salvou Grogu para se reunir com seu povo, ajudando o personagem a controlar melhor os seus poderes e virar um combatente que não pode ser ignorado.

Um dos motivos pelos quais Ashoka temia treiná-lo é, justamente, saber qual é o curso natural das coisas e temer pelo futuro do menino. Afinal, ela sabe exatamente o que aconteceu com Anakin, quando ele decidiu trilhar o caminho do mal. Logo, ela não quer ser responsável por uma eventual repetição na história.

(Fonte: Disney/Divulgação)Fonte: Disney

Porém, Grogu se lembra pouco do seu passado e nem ao menos sabe quem foi responsável por ele. Então, essa deve ser mais uma revelação ao longo dos próximos episódios de The Mandalorian.

A ação também não ficou de fora do episódio e temos cenas emocionantes entre Beskar e Lightsaber. Conforme avisado pelo Magistrado, já esperávamos essa espécie de show, mas ainda foi incrível ver a luta. Beskar não é nenhum novato no combate, mas Din está equipado para lidar com praticamente qualquer situação. Com o apoio de Grogu, ele ainda deve levar a vantagem!

Além disso, Gideon continua construindo o seu exército para lutar com Mando e incluiu um rastreador nos comandos de seu navio. Dessa forma, mais uma batalha parece cada vez mais próxima nesta 2ª temporada de The Mandalorian.

Até o final da temporada, três novos episódios serão disponibilizados na plataforma de streaming. Ou seja, ainda há tempo de sobra para Grogu decidir se vai pedir ajuda aos Jedi e para Mando se preparar para a batalha iminente.

O que você acha que vai acontecer a seguir? Deixe seu comentário abaixo!