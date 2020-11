The Mandalorian: cookies do Baby Yoda começam a ser comercializados

No novo episódio de The Mandalorian disponibilizado no Disney+, vemos o Baby Yoda roubando alguns cookies de uma criança. Agora, os fãs poderão comprar esses cookies para experimentar em casa!

Conhecidos como Nevarro Nummies, os cookies e macarroons serão comercializados nos Estados Unidos por U$50 (cerca de R$270). Os doces são recheados com creme de baunilha e procuram oferecer a experiência de sabor do universo de Star Wars.

(Fonte: Disney/Divulgação)Fonte: Disney

Merchandising de The Mandalorian

Os cookies parecem ser uma ideia melhor do que vender os ovos não fertilizados da Mulher Sapo, devorados por Baby Yoda mais cedo nesta temporada. A caixa com os 12 macarroons acompanha a identidade visual da série e os doces são verde-azulados, uma clara referência ao personagem.

Os compradores podem escolher entre receber os cookies aquecidos ou congelados, dependendo da estação do ano. As caixas não devem ser de edição limitada e fazem parte do catálogo de merchandising de The Mandalorian.

Em contrapartida, os doces se juntam ao conjunto de produtos para colecionadores e fãs da série do streaming. Além dos cookies, é possível encontrar ainda Funko POPs especiais dos personagens, coleções de chaves e até mesmo suéteres de Natal.

Todos os produtos estão disponíveis no site Williams Sonoma , produtor de artigos colecionáveis de séries da plataforma de streaming.

Até o momento, não existe previsão para que nenhum desses itens especiais seja comercializado no Brasil, portanto, a entrega permanece restrita aos Estados Unidos.

E aí, ficou com água na boca para provar os cookies do Baby Yoda?