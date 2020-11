The Medium é adiado para o final de janeiro de 2021

A desenvolvedora Blobber Team confirmou, através de nota oficial divulgada à imprensa nesta sexta-feira, dia 6, que The Medium, horror psicológico exclusivo da nova geração, foi adiado por quase 2 meses para a realização de melhorias envolvendo “polimento” do game. O título estava inicialmente previsto para chegar às lojas em 10 de dezembro e agora será lançado apenas em 28 de janeiro de 2021.

“Não foi uma escolha fácil de fazer, mas sim devido à situação da covid-19 na Polônia, bem como ao calendário atual de outros jogos do mercado. A equipe da Bloober Team continua comprometida em oferecer nossa maior e mais ambiciosa experiência de terror até hoje”, comentou a desenvolvedora.

The Medium será lançado em 28 de janeiro de 2021 para Xbox Series S/X e PC (via Steam e Microsoft Store). O game também chegará via Xbox Game Pass para Windows 10 e consoles.