The Outsider: 2ª temporada não acontecerá na HBO e procura nova casa

Pegando muita gente de surpresa, a HBO anunciou que a série baseada na obra de Stephen King, The Outsider, foi cancelada. A surpresa fica pelo fato da produção da 2ª temporada já ter se iniciada.

De acordo com as informações divulgadas pelo site Deadline, a série estrelada por Ben Mendelsohn e Cynthia Erivo teve seus direitos de distribuição readquiridos pela MRC, estúdio responsável pela adaptação para a TV, que agora procura uma nova emissora de TV ou serviço de streaming para dar continuidade ao programa.

(HBO/Reprodução)Fonte: Deadline

O contrato original com a HBO incluía a produção da 1ª temporada e a apresentação de uma história para o desenvolvimento do ano seguinte. A série teve seu início baseado na obra de King e com o enredo posterior ficando a cargo de Richard Price, sob supervisão de King.

A presidente da MRC Television, Elise Henderson, agradeceu à HBO pela parceria. “Agradecemos à HBO por uma grande parceria na primeira temporada e por ajudar a trazer um grande público que se apaixonou por The Outsider. Estamos ansiosos para encontrar um novo lar para esta série notável”.

Uma das prováveis casas para a série é a Netflix, visto o histórico de bom relacionamento entre as empresas. A Netflix já exibiu algumas das produções da MRC, como House of Cards e Ozark.

The Outsider é uma série de drama adaptada de uma das obras de Stephen King. A trama inicia com um ar sobrenatural acompanhando a obra original. A história se desenvolve por um brutal assassinato de um menino da cidade Flint City, cidade que se passa a história de Stephen King e percorre pela investigação do crime e do possível assassino.