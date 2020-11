The Walking Dead 10ª temporada: novos episódios ganham data de estreia

Os episódios adicionais da 10ª temporada de The Walking Dead finalmente ganharam uma data de estreia! Em 25 de fevereiro de 2020, os assinantes do AMC+, plataforma disponível nos Estados Unidos, já terão acesso ao primeiro episódio. Em contrapartida, o episódio será transmitido na televisão em 28 de fevereiro.

A dinâmica de lançamento de cada episódio será a mesma: todo domingo, será liberado um novo capítulo no streaming, seguido pela televisão às quintas. Serão seis semanas de lançamento até a transmissão do último episódio adicional.

(Fonte: Fox/Divulgação)Fonte: FOX

Mais detalhes sobre a 10ª temporada de The Walking Dead

A data de lançamento foi anunciada nesta quinta-feira (19) pela AMC. Além do calendário, a produtora divulgou também os novos atores que integram o elenco da série nos episódios adicionais desta temporada.

Robert Patrick se junta ao elenco como Mays, Okea Eme-Akwari como Elijah, e Hilarie Burton Morgan como Lucille (esposa de Negan).

Há poucos dias, o elenco de The Walking Dead fez também uma leitura ao vivo de um dos novos episódios. O vídeo completo pode ser conferido a seguir no canal da Fox no YouTube:

Ao todo, serão seis novos episódios que acompanham os sobreviventes da série após o final da 10ª temporada. Até o momento, uma das cenas mais esperadas é o reencontro de Maggie e Negan, cena que esteve na leitura ao vivo do elenco.

E aí, você está ansioso para os novos episódios de The Walking Dead? Deixe seu comentário abaixo!