The Walking Dead: Carol iria morrer na série, afirma showrunner

Em uma entrevista recente ao site Looper, Scott M. Gimple, que atuou como showrunner durante algumas temporadas da série The Walking Dead, da AMC, afirmou que os roteiristas e produtores planejaram matar a personagem Carol (interpretada por Melissa McBride) por algumas vezes.

O escritor e produtor, que deixou o cargo de showrunner na 8ª temporada e agora trabalha como diretor de conteúdo para o universo televisivo de The Walking Dead, afirmou, no entanto, que teria feito campanha contra essa decisão, que no fim das contas não foi acatada.

(Reprodução)Fonte: AMC

Durante a entrevista, Gimple foi questionado sobre os sobreviventes restantes da série e se algum dia houve algum plano para matar algum deles. “Havia uma investigação em andamento sobre o assassinato de Carol. Foi algo muito profundo e eu fui contra tudo isso. Porque eu assisti toda a trajetória dela, de mudanças relacionadas ao controle que seu ex-marido tinha sobre Carol para se tornar uma guerreira”, explicou.

O ex-showrunner ainda contou que trabalhar com Melissa McBride até aquele momento também foi um ponto importante para a defesa da permanência da personagem. “Pensávamos que ela poderia fazer tudo aquilo. Ela poderia fazer qualquer coisa”, acrescentou sobre o assunto.

Gimple ainda revelou que, durante o período em que pensaram em retirar Carol da série, a produção estava sendo muito comentada pelo público. Sobre a personagem em questão, ele ainda ressaltou que ela precisava mostrar muito mais aos espectadores, passando de uma vítima à uma agente poderosa. “Vê-la se tornar uma das pessoas mais fortes da história parecia emocionante para mim enquanto escritor”, completou.

Vale lembrar que, nos quadrinhos originais de Robert Kirkman e Charlie Adlard, o destino de Carol foi a morte. The Walking Dead vai entrar em sua 11ª temporada e contará com a personagem e Melissa McBride nos próximos episódios.

Carol também vai estrelar uma nova série, derivada de The Walking Dead, ao lado de seu parceiro Daryl (vivido por Norman Reedus).