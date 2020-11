The Walking Dead: World Beyond 1×7 mostra passado de Huck (RECAP)

Em The Walking Dead: World Beyond 1×7, uma personagem misteriosa finalmente entrou novamente para o foco da narrativa. Huck foi introduzida logo no primeiro episódio da série, mas permaneceu como uma desconhecida até agora, já que a sua desconfiança com o próprio grupo a manteve distante até então.

No entanto, é no episódio dessa semana da nova franquia de The Walking Dead que Huck ganha destaque. Chegou o momento de conhecermos mais da sua história, assim como o seu passado, explicando a cicatriz que carrega no rosto, e até mesmo o seu nome real, que foi propositadamente ocultado do seu grupo.

Um episódio cheio de revelações! Confira no recap os principais destaques em The Walking Dead: World Beyond 1×7.

Mais detalhes do episódio 1×7 de World Beyond

Voltamos ao passado, mostrando o começo do apocalipse zumbi. Antes disso, vemos Huck acompanhada de companheiros da marinha e Drake, soldado com quem mantinha um relacionamento. Ele tem uma cicatriz evidente, resultado de um momento em que salvou a própria Huck e outros compatriotas durante uma batalha.

Quando o ataque em si começa e o grupo precisa intervir, Huck e os companheiros se posicionam contra a ordem de matar qualquer civil, mesmo os que não apresentem sinal de infecção. É nessa parte também que descobrimos que Huck, na verdade, chama-se Jennifer Mallick.

As coisas chegam ao ápice quando os companheiros da marinha encontram um grupo e são obrigados a matá-los. Vendo isso, Huck apaga as luzes do ambiente e assassina os próprios companheiros como forma de manter as pessoas inocentes vivas.

(Fonte: AMC/Divulgação)Fonte: AMC

É claro que Drake vê esse tipo de comportamento como traição à Marinha, mas não há espaço para muita discussão, já que Huck, ou Jennifer, também o mata em seguida. O peso emocional de ter assassinado todo o seu grupo de companheiros é um bom motivo para que possamos entender o que a levou a ficar da forma que conhecemos atualmente.

Além disso, ainda no passado, também é mostrado que ela mesma é a responsável por causar a cicatriz em seu rosto, mas agora é possível entender que isso tem ligação com Drake e a marca que ele carregava.

Com essa rememoração do passado, é possível entender que Huck mantém um forte senso protetor devido ao fato de já ter visto tantos companheiros morrerem, e obviamente não quer que isso se repita. Será que dessa vez ela poderá salvá-los?

Apenas o próximo episódio de The Walking Dead: World Beyond poderá nos responder!