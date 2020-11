The Witcher: Blood Origin poderá ter duas protagonistas femininas

Rumores divulgados recentemente apontam que a série prequel de The Witcher, conhecida como Blood Origin, poderá ter duas mulheres como protagonistas. No entanto, por tratar-se de informações supostamente vazadas, não há como afirmar com certeza que esses serão os caminhos vistos na produção da Netflix.

De acordo com um relatório recente do site Illuminerdi, os novos detalhes extraoficiais do spin-off revelam duas personagens élficas, ambas descritas como possuidoras de qualidades mortais. Elas seriam Eile Lithe e a Princesa Merwyn.

Além disso, os rumores ainda afirmam que as duas teriam um desenvolvimento central com relação às outras tramas.

O relatório também garante que a Netflix está realizando um processo de casting, no qual busca por um ator com capacidades diversas e experiências anteriores com dança. Talvez ele seja o intérprete de Fjall, um personagem que pertenceria a um clã rival. Fjall foi descrito como sendo fisicamente forte e extremamente corajoso.

Henry Cavill protagoniza The Witcher como Geralt de Rivia. (Reprodução)Fonte: Netflix

The Witcher: Blood Origin acontece cerca de 1.200 anos antes dos eventos vistos na 1ª temporada de The Witcher, protagonizada por Henry Cavill. A série prequel terá como pano de fundo a famigerada Conjunção das Esferas, um evento extremamente importante na obra de Andrzej Sapkowski, no qual todos os episódios foram baseados.

A Netflix anunciou em julho deste ano que a produção contará com a exibição de seis episódios e que a trama também pretende explorar a aparição do primeiro bruxo deste universo. Detalhes envolvendo a nova série ainda permanecem escassos. O relatório divulgado também aponta que as filmagens devem acontecer entre maio e dezembro de 2021.

Vale lembrar que a 2ª temporada de The Witcher também encontra-se em estado de produção. A previsão para o término das gravações é fevereiro do próximo ano.

Nenhuma data de lançamento foi anunciada até o momento para nenhuma das duas obras.