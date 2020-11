The Witcher: série da Netflix ganha vídeo com clima natalino; veja!

Nesta segunda-feira (23), a Netflix aproveitou para divulgar um novo vídeo muito especial, já em clima natalino, para a série The Witcher. A produção, que atualmente está desenvolvendo sua 2ª temporada no streaming, reuniu diversas cenas da 1ª temporada e adicionou um toque mágico a todas elas.

No vídeo, podemos ouvir uma música que remete ao que já conhecemos do Natal, além de luzes coloridas, presentes, flocos de neve, duendes, renas, o gorro característico do Papai Noel e os personagens lutando com suas espadas afiadas em meio a tudo isso.

Será que Geralt odeia o Natal?

Confira:

Com a divulgação do vídeo, o público já começou a especular se todas as cenas apresentadas fazem parte apenas da 1ª temporada. Por conta das gravações dos novos episódios, pode ser que a inclusão de alguns trechos da 2ª temporada já tenham sido incluídos.

No entanto, tudo isso não passa de especulação. A explicação pode estar relacionada a apresentação de sequências alternativas dos episódios já assistidos na Netflix. Vale lembrar que a 1ª temporada, composta por 8 episódios, está inteiramente disponível na plataforma de streaming.

Além disso, a série The Witcher: Por Dentro dos Episódios e o Making Off oficial dos primeiros episódios também podem ser conferidos na Netflix. Por enquanto, ainda não foi divulgado quando a 2ª temporada vai estrear, mas algumas novidades relacionadas a ela já foram divulgadas.

Lauren S. Hissrich continua atuando como showrunner da série. Já o elenco é composto por Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Kim Bodnia, Yasen Atour, Agnes Bjorn, Paul Bullion, Basil Eidenbenz e Mecia Simson.

Está ansioso para a estreia dos novos episódios de The Witcher?